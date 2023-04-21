Erdoğan’a yuhalama yetmedi: Onları siyasi mefta haline getireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış” deyince onu dinleyenler yuhalamaya başladı. Bunlara karşılık veren Erdoğan, “Kardeşlerim yuh yetmez; onları siyasi mefta haline getireceğiz” diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan. (AA)

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet camisinin açılış töreninde konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Sultanahmet Camii İstanbul’un en önemli sembollerinden biridir. Hatta belki de ilkidir. Burası kelimenin tam anlamıyla bir külliyedir. Ata yadigarı eserleri korumak bizim en önemli görevimizdir. Muhalefet ne diyor gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış…”

Erdoğan’ın konuşmasının bu bölümünde yuhalamalar başladı. Buna karşılık veren Erdoğan, şöyle dedi: “Bunlar seçimlerde siyasi mefta olacak. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka ne beklenir ki…”

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması, yerine de ‘inanç başkanlığı’kurulması gerektiğini söylemişti. Millet ittifakınınsa mutabakat metninde bu yönde bir madde yok.