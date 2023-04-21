Kaldık mı yine dizilere: Ergen çocuğunuzla izleyebileceğiniz üç öneri

AYŞE DENİZ YURDAKUL

Üç ergen çocuk annesi olarak, bu hafta bayram tatilini evde geçirecek olan aileler için gençleri uzun süre ekran başında tutabilecek ve beraber izlemek isterseniz eğer, sizin de ilginizi çekebilecek birkaç dizi tavsiyesi hazırladım.

Outer Banks

Outer Banks

16 yaşındaki John B’nin (Chase Stokes) babası ortadan kaybolmuştur. John, kaybolmadan önce 1829 yılında batan ve 400 milyon dolar değerinde İngiliz altını taşıdığı iddia edilen Royal Merchant isimli gemiye kafayı takmış olan babasının ayak izlerini takip edip batık gemiyi bulmaya karar verir. Bu arayışında kendisine üç arkadaşı eşlik edecektir.

Zenginler (Kooklar) ve fakirler (Poguelar) olarak ikiye bölünmüş adada, fakirler grubuna ait olan kahramanlarımız bir yandan sosyal sınıf kavgası verirken bir yandan da John B’nin babasının kayboluşuna dair ip uçlarını takip edip çözerek eğer bulabilirlerse hayatlarını değiştirecek olan hazineyi aramaya başlarlar.

Outer Banks

Genç güzel insanlar, bir hazine avı, çözülmesi gereken bir dolu ipucu, macera, dostluk ve ergen ilişkileriyle dolu dizinin Netflix’te tam üç sezonu yayınlandı. İlk sezonu diğerlerinden çok daha iyi olmasına rağmen bayramda boş vakti olup ‘ne izlesem‘ diyen ergenleri rahatlıkla uzun süre oyalayıp eğlendirecektir.

Dizi 15 yaş ve üstü için uygun fakat içinde içki içilen ve cinsellik içeren sahneler var. Aile olarak izlemek isterseniz bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. (Netflix)

Karanlık cevher (His Dark Material)

Karanlık Cevher

Britanyalı yazar Philip Pullman’ın fantastik kitap serisi ‘Karanlık Cevher’, 1995 yılında ilk yayınlandığından itibaren dünya çapında bir başarı kazandı. Seri hem çok sattı hem de edebi anlamda çok başarılı bulunarak Pullman’a bolca ödül ve hatırı sayılır bir servet kazandırdı. Kitaplar bu kadar ilgi görünce doğal olarak sinemaya, tiyatroya uyarlandı ve nihayet dizisi de çekildi.

Karanlık Cevher hikayesi bizimkinden farklı bir evrende geçiyor. Bu evrende herkesin bir cini (daemon) var. Cinler bu evrendeki insanların görünebilen ruhları gibi ve hayvan şeklindeler. İnsanlarlan uzağa gidemiyor, onlarla yaşayıp onlarla ölüyorlar.

Karanlık Cevher

Hikayenin ana karakteri Lyra isimli kız çocuğu, kaçırılan arkadaşı Roger Parslow’u ve kaçırılan diğer çocukları Hükmi Adak Meclisi isimli kiliseye bağlı bir örgütten kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor.Lyra’ya bu yolculukta Lorek Byrnison isimli bir ‘panserbjørne‘ yani konuşan zırhlı bir ayı eşlik ediyor.

Pullman’ın kitaplarından uyarlanan macera, aksiyon ve heyecan dolu konuşan ayılar, cinler, cadılarla dolu bu masalsı dizinin temelinde bir ‘din fanatizmi‘ eleştirisi var. Bu paralel evrende kontrolü tamamen ele geçirmiş olan ‘kilise‘ bilim insanları ile çatışıyor ve dünyayı kendi istediği şekilde tutabilmek için çocukları öldürmek dahil her türlü kötülüğü yapabiliyor.

Karanlık Cevher’in yayınlanmış üç sezonu var. Dizi 12 yaş ve üstü izleyiciler için uygun. Karanlık Cevher ailece rahatlıkla izleyebileceğiniz ve genç ergenler kadar yetişkinlerin de ilgisini çekebilecek bir dizi. (Digitürk/ Bein Connect)

Locke and Key

Locke and Key

Joe Hill ve Gabriel Rodriguez’in aynı isimli çok satan çizgi romanından uyarlanan Netflix dizisi oldukça başarılı oldu ve Netflix’in çok izlenenler arasına girdi.

Babalarını korkunç bir cinayet sonucu kaybeden Locke ailesi maddi zorluklar da yaşayınca babalarının ailesine ait olan eski ve büyük bir konakta yaşamak için Massachusetts’te küçük bir kasabaya taşınır.

Anne Nina ve üç çocuğu; Abla Tyler, Ağabey Kinsey ile en küçük kardeş Bode, ‘Key House’ isimli eve yerleştikleri andan itibaren bir takım gizemli olaylar baş gösterir. Bode evin çeşitli yerlerinde gizlenmiş olan ve her biri bir başka doğa üstü güce sahip çeşitli anahtarlar bulmaya başlar.

Kısa süre sonra ablası ve abisi de Bode’nin bu keşiflerine katılırlar fakat anahtarların peşinde olan karanlık ve tehlikeli güçler de vardır. Locke ailesi birden bire ürkütücü bir gizemin ve hiç bitmeyen bir maceranın içine düşer üstelik yeni taşındıkları bu kasabada kime güveneceklerini de bilmemektedirler.

Locke and Key

Locke and Key, her ne kadar gizem, gerilim ve doğa üstü bir hikaye eksenine oturmuş olsa da esasen sıcacık bir aile hikayesi ve büyümekte olan çocukların çevreleri ve arkadaşları ile yaşadıkları uyum sorunlarını anlatıyor.

Dizi 14-15 yaş ve üzeri için uygun fakat her ne kadar şiddet ve korku içeriği çizgi romana göre oldukça düşürülmüş ve genç seyirci için yeniden ayarlanmış olsa da çocuğunuzu ürkütebilecek sahneler içerebileceğini söylemem gerekir.

Kolay kolay korkmayacak çocuklarla beraber seri izleme (binge watching) yapmak isterseniz eğer Locke and Key onlar kadar sizi de içine çekebilecek bir dizi. Dizinin üç sezonu var be üçüncü sezonun sonunda hikaye tamamlanıyor. (Netflix)