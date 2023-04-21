Kılıçdaroğlu’na göre saldırıların sebebi 418 milyar dolar

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırı ve provokasyonların sebebinin 418 milyar dolar olduğunu söyledi.

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Kılıçdaroğlu, bugün bayram nedeniyle ziyaret ettiği Adıyaman’da provokasyona uğramış, CHP konvoyunun önünden giden araçlar AKP’liler tarafından tekmelenmişti.

Kılıçdaroğlu, mezarlıkta dua ederken uğradığı provokasyonda ‘hakkını helal etmişti.’

Daha sonraki iki saldırı girişimi sonrası ilk kez konuşan cumhurbaşkanı adayı, Twitter’dan bir grup toplantısındaki konuşmasını paylaşarak şunları yazdı: “Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz.”

Kılıçdaroğlu, videodaki grup toplantısında şunları diyor: “Eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir: O 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz. Gençlerimizin geleceğidir o para. Bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz.”