Kılıçdaroğlu, ‘Fatiha’ olayını büyütmedi: Sorumlu davranalım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da kendisine yönelik provokasyon hakkında ‘sorumlu davranılmasını‘ istedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman’da. (CHP)

Bayramda 6 Şubat depremlerinin vurduğu Adıyaman’daki mezarlığı ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na provokasyon düzenlenmişti. Burada imam eşliğinde dua okunurken ortaya atılan bir kişi Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “O Fatiha (suresi) okumayı bilmiyor ki, neden okutuyorsun” şeklinde imama çıkışmış; çevredekilerin ‘Terbiyesiz’ diyerek tepki gösterdiği kişi alandan uzaklaştırılmıştı.

Yaşananlardan sonra açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajında şunları kaydetti: “Mezarlıkta acılı insan her şeyi söyleyebilir, yapabilir; acısına vermek gerekir. Bugün bunları konuşmayalım, kayıplarımızı hakkıyla analım. Lütfen o insanımızı da ifşa edecek şeyler yapılmasın, özellikle sosyal medyada sorumlu davranalım. Benim hakkım varsa ben helal ettim.”