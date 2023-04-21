Twitter’da ‘mavi tik’ini kaybeden siyasi parti liderleri

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği ‘mavi tik’ uygulamasını devreye sokmasıyla para ödemeyen bir çok kişi mavi tikini kaybetti. Bunlar arasında siyasi parti liderleri de yer aldı.
Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması dün akşam işlemeye başladı. Söz konusu uygulamayı kullanan ve aylık sekiz dolar ücret ödemeyi kabul etmeyenlerin mavi tikleri kaldırıldı. Dün akşam devreye giren uygulamada Türkiye’de siyasilerin de aralarında olduğu tanıdık birçok ismin mavi tiki geri alındı.
Mavi tiklerini kaybeden bazı siyasi parti liderleri şöyle:
- HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan
- HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar
- HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş
- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali babacan
- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
- Demokrat Partisi Genel Başkanı Gültekin Uysal
- Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici
- HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu
- Memeleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce
- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan