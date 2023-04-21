Twitter’da ‘mavi tik’ini kaybeden siyasi parti liderleri

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın ücretli hale getirdiği ‘mavi tik’ uygulamasını devreye sokmasıyla para ödemeyen bir çok kişi mavi tikini kaybetti. Bunlar arasında siyasi parti liderleri de yer aldı.

Twitter’da paralı mavi tik uygulaması başladı. (Twitter)

Musk’ın sürekli ertelediği paralı mavi tik uygulaması dün akşam işlemeye başladı. Söz konusu uygulamayı kullanan ve aylık sekiz dolar ücret ödemeyi kabul etmeyenlerin mavi tikleri kaldırıldı. Dün akşam devreye giren uygulamada Türkiye’de siyasilerin de aralarında olduğu tanıdık birçok ismin mavi tiki geri alındı.

Mavi tiklerini kaybeden bazı siyasi parti liderleri şöyle: