İYİ Parti’den Kılıçdaroğlu’na yönelik provokasyona kınama

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik provokasyonu kınadı.

İYİ Parti, Kılıçdaroğlu’na provokasyonu kınadı. (AA)

Bayramda 6 Şubat depremlerinin vurduğu Adıyaman’daki mezarlığı ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na provokasyon düzenlenmişti.

Burada imam eşliğinde dua okunurken ortaya atılan bir kişi Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak, “O Fatiha (suresi) okumayı bilmiyor ki, neden okutuyorsun” diyerek imama çıkışmış; çevredekilerin ‘Terbiyesiz’ diyerek tepki gösterdiği kişi alandan uzaklaştırılmıştı.

İYİ Partili Zorlu’nun yayınladığı mesajda provokasyonda iktidara dikkat çekildi.

Zorlu’nun mesajı şöyle:

*Bayramı idrak ettiğimiz böyle bir günde Adıyaman’da, sayın Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan provokasyonu kınıyoruz. Böyle bir tutum ne dinimizin ne de kadim kültürümüzün bir parçası olabilir.

*Maalesef uzun zamandır dikkat çektiğimiz üzere, bu ve benzeri olaylar, bizzat siyasi iktidar eliyle ülkemizin getirildiği zehirli kutuplaşmanın somut örnekleridir. İşte bu sebeple 14 Mayıs, ülkemizin yeniden barış ve huzur temelinde yükselebilmesi bakımından da tarihi bir kırılma anı olacaktır.

*Biz İYİ Parti olarak sevgi ve hoşgörü temelinde saygılı bir Türkiye’yi hedefliyoruz ve hiç bir ayrım gözetmeden tüm vatandaşlarımızla birlikte bunu başaracağız.