Erdoğan: Kentsel dönüşüm maliyetinin yarısı bizden

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm maliyetlerinin yarısını devletin karşılayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca İstanbul’da kira yardımını 5 bin 500 TL’ye yükselttiğini duyurdu.

Erdoğan’ın faiz ısrarı sürüyor. (AA)

İstanbul Gaziosmanpaşa Meydanı’nda, Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni’nde konuşan Erdoğan, özetle şunları dedi:

*İlk müjdemiz ‘Kentsel dönüşümde yarısı bizden’ kampanyası. Dönüşüm maliyetinin yarısını biz karşılayacağız.

*Yüzde 10’u peşin kalanı 10 yıl vadeli olarak borç ödenebilecek. Yüzde 10’u peşin ödenen 750 binlik borçlanma için 5625 lira taksit, 900 bin lira için 6750 lira taksit olacak. Cebinde birikmiş parası olmayan vatandaş bile katkıyla uygun şartlarda borçlanacak.

*Evini kendisi dönüştürmek isteyenlere de 0,74 faiz oranıyla 1 milyon 250 bin lira kredi imkanı sağlıyoruz.

*Önümüzdeki çarşamba günü başvuruları başlayacak kampanyanın detaylarını bakanlığımız ilan edecek.

İstanbul’da kira yardımını artırdı

*İkinci müjdemiz kira yardımlarıyla ilgili. İstanbul’da kira yardım tutarını 3 bin 500 TL’den 5 bin 250 TL’ye yükseltiyoruz.”

*Enflasyonun yükselmesinde, fiyat artışlarında birilerinin açgözlülüğü payı varsa bunun peşine düşeriz.

*Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez faiz devamlı düşecektir. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecektir.

Babacan’a sataşmaya devam etti

*Merekez Bankası’nda 122 milyar dolara çıktı rezerv. ‘Bebecan’ hatırlıyorsun değil mi o günleri? O işlerin kararını veren, son imzayı atan kim? Ben başbakandım. Bay Bay Kemal’in yanında olanlar ya huyundan kapacak ya suyundan kapacak.

Erdoğan, daha önce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘Bay Kemal‘, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’a ‘Selo‘, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, ‘gelin hanım‘ diye hitap etmişti.