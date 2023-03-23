İBB kentsel dönüşümü hızlandırıyor: Kira ve faiz desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kentsel dönüşümü hızlandırma kapsamında, riskli yapılarda oturan kiracılara ve hak sahiplerine 4 bin 500 lira kira yardımı yapılacağını ve ‘İstanbul Yenileniyor’ platformuna evini yeniletecek yurttaşların da kredi faizlerinin ödeneceğini açıkladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından uzmanların olası İstanbul depremine dikkat çekmesi, İBB’nin bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı.

İBB Deprem Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve riskli yapıların tahliye, yıkım, yeniden inşa süreçlerine hız kazandırması beklenen iki önemli karar, İBB Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandı.

Ev sahipleri ve kiracılara kira desteği

İBB Meclisi, günümüz ekonomik koşullarında kira yardımlarıyla dönüşüm sürecinin hızlandırılması için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirlenen kira bedellerinin üç katının ödenmesi kararlaştırdı.

Bu kapsamda; ilk etapta kendi kendine çökme ihtimali bulunan 318 binanın, ikinci etapta ise riskli olan 1.207 binanın hızla tahliyelerin gerçekleştirilerek yenilenmesi için binalardaki kiracılara yıl boyunca aylık 4 bin 500 lira, ikamet eden maliklere 18 ay boyunca aylık 4 bin 500 lira kira yardımı yapılacak.

Binada ikamet etmeyen maliklere ise 18 ay süresince aylık 3 bin lira kira yardımı verilecek. İBB yetkisinde bulunan Riskli ve Rezerv Yapı Alanlarında yaşayan kiracılara ise; 12 ay aylık 4 bin 500 lira, hak sahiplerine 48 ayı geçmemek üzere aylık 4 bin 500 lira kira yardımı yapılacak.

Banka kredisinin faizini İBB ödeyecek

İBB Meclisi, ‘riskli yapılardaki hak sahiplerinin bankalardan kullanacakları kredilere faiz desteği sağlanması’ teklifini de oy birliğiyle onayladı. Karara göre; 6306 sayılı Kanun kapsamında tespiti yapılan riskli yapıların yenilenmesi için dar gelirli vatandaşların bankalardan kullanacağı 1 milyon liraya kadar olan yapım kredisinin faizi İBB tarafından ödenecek.

Kentsel dönüşüm uygulamalarının hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla konut ve işyeri hak sahiplerine verilecek destek için şu şartlar aranacak:

*Dönüştürülecek yapının 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması

*Yapının İstanbul Yenileniyor kapsamında KİPTAŞ tarafından yenilenmesi için uzlaşılması

*Hak sahibinin hane içi toplam gelirinin net asgari ücretin 2 katını geçmemesi

*Konut yapım kredisi vadesinin en fazla 10 yıl, işyeri yapım kredisi vadesinin en fazla 7 yıl olması

Desteklerden nasıl faydalanılacak?

İBB yetkisinde bulunan Riskli ve Rezerv Alanlar ile hızlı tarama sonucu kendi kendine çökme ihtimali tespit edilen 318 binada yaşayan ve kira yardımından faydalanmak isteyen İstanbullular, riskli yapı tespitinin ardından tahliye olacak ve yıkım işlemleri başlayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilçe belediyesi üzerinden kira yardımına onay vermesi ile İBB kira yardımına başlayacak.

Faiz desteğinden yararlanmak isteyen yurttaşlar ise öncelikle KİPTAŞ’a istanbulyenileniyor.com adresi üzerinden başvurarak, riskli yapısının dönüştürülmesi için uzlaşmaya varacak.