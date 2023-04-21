Kılıçdaroğlu: Kimsenin gücü Diyanet’i kapatmaya yetmez

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatacaklar” iddiasına, “Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez” diye yanıt verdi.

ANKA’nın aktardığına göre Adıyaman’da bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın iddiasına şu cevabı verdi: “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran Cumhuriyet Halk Partisi. Hiç kimsenin de gücü Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kapatmaya yetmez.”

Ne olmuştu?

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kapatılması, yerine de ‘inanç başkanlığı’kurulması gerektiğini söylemişti. Millet ittifakınınsa mutabakat metninde bu yönde bir madde yok.

Bunun üzerine bugün, restorasyonu tamamlanan Sultanahmet camisinin açılış töreninde destekçilerine konuşan Erdoğan “Muhalefet ne diyor gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklarmış” dedi.

Erdoğan’ın konuşmasının bu bölümünde yuhalamalar başladı. Buna karşılık veren cumhurbaşkanı da “Bunlar seçimlerde siyasi mevta olacak. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka ne beklenir ki…” ifadesini kullandı.