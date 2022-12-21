Akşam Postası / 21 Aralık 2022

Ekrem İmamoğlu: Kemal Kılıçdaroğlu adaydır
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında kullandığı ‘rakip takımın karşısında oyuna sokulacak bir oyuncu’ ifadesinin yanlış anlaşıldığını kaydederek, “Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Her Cumhuriyet Halk Partililinin ailesinin lideri olan genel başkan sayın Kemal Kılıçdaroğlu adaydır” dedi.
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Demirtaş muhalefeti uyardı: Artık kısır tartışmalara son verme zamanı
Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, son günlerdeki adaylık gündemi hakkında muhalefeti uyararak ”Artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir” dedi.
İmamoğlu’ndan Demirtaş’ın seçim çağrısına: Ne güzel söylemiş
İktidarın Ekrem İmamoğlu inadı: ‘Hakaret’ sökmeyince ‘terör’ davası geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’daki görüşmesinde yeni bir soruşturma hakkında konuşulduğu öne sürüldü.
Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrette zam miktarını yarın açıklayacaklarını söyledi.
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Akşener: Türkiye’yi kaybedecekler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul yerel seçimlerini hatırlatarak yeni yargı müdahaleleri sonrası iktidarın Türkiye’yi de kaybedeceğini söyledi. Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayla ilgili ”Bu karar Erdoğan’ın seçim gündemidir” dedi.
Erdoğan: Bay Kemal, oğluna sahip çık
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Ben ve İmamoğlu baba-oğul gibiyiz” sözüne karşılık “Bay Kemal, oğluna sahip çık” dedi.
Enerji bakanı: Yılbaşında doğalgaz ve elektriğe zam öngörülmüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe ocakta zam yapılmayacağını duyurdu.
Aynılar aynı yerde: Çelebi kareli ceketi çekti, Ok’la Erdoğan’ı dinledi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la özdeşleşen kare desenli ceketi, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, oradan da AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi de giydi.
HDP’li Başaran kaçırılan çocuğu sordu, Bakan Yanık ‘Görevimiz değil’ dedi
HDP Batman Milletveki Ayşe Acar Başaran ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık arasında kaçırılan 14 yaşındaki çocuk üzerinden ‘görev’ tartışması çıktı.
RTÜK, Halk TV’ye ‘mimikle terör övmek’ten ceza kesti
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Halk TV’de yayınlanan Medya Mahallesi programında ‘terörün mimikle övüldüğü’ gerekçesiyle kanala ceza verildiğini duyurdu.
Zincir marketler soruşturması: 13 markaya 878 milyon lira ceza
Rekabet Kurulu, zincir marketlere 2,7 milyar liralık ceza verilen soruşturmanın devamı kapsamında, 13 teşebbüse 878,6 milyon liralık idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.