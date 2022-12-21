HDP’li Başaran kaçırılan çocuğu sordu, Bakan Yanık ‘Görevimiz değil’ dedi

HDP Batman Milletveki Ayşe Acar Başaran ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık arasında kaçırılan 14 yaşındaki çocuk üzerinden ‘görev’ tartışması çıktı.

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HDP’li Başaran, 20 Aralık’ta Twitter hesabından Batman’da 14 yaşında bir çocuğun ağabeyi korucu olan G.Y. tarafından kaçırıldığını yazıp bakanlığın hesabını etiketlemişti: “Çocuğun ailesi sesini duyurmaya çalışıyor, haberiniz var mı? K.A.’nın ailesi yaşamından endişe ediyor ve mümkün olan her yolla kamuoyuna ve yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. Tanıklar, 10 Aralık günü çocuğun G.Y. tarafından önünün kesildiğini ve konuşmaya zorlandığını söylüyor. Çocuğun bulunması için ne yapıyorsunuz?

Anne M. A. ‘Gitmediğimiz yer kalmadı. Nereye başvurduysak, bulacaklarını söylediler. Ancak üzerinden bir hafta geçmesine rağmen bulmadılar. Görüntüler var ve kim olduğu belli. Kızımı istiyorum’ diyor, görüntüleri izlediniz mi?

Çocuğu zorla alıkoyanların kim olduğuna dair görüntüler dershanenin olduğu bölgede bulunan Jiyan Parkı’ndaki kameralara yansıdığı halde bir haftadır çocuk nasıl bulunamıyor? Çocuğu bulacak mısınız? Suçun yargıya intikali halinde sürece müdahil olacak mısınız? Yoksa Hiranur Vakfı meselesinde olduğu gibi iki yıl yaşananları izleyecek misiniz? Çocukların istismar edilmesine daha ne kadar göz yumacaksınız?”

1-Batman günlerdir Çamlıca Mahallesi’nde dershane öğrencisi 14 yaşındaki K.A.’nın kaçırılması haberiyle ayakta. İddiaya göre 14 yaşındaki K.A., ağabeyi korucu olan G.Y. tarafından kaçırıldı. Çocuğun ailesi sesini duyurmaya çalışıyor, haberiniz var mı @tcailesosyal? — Ayşe Acar Başaran (@ayseacar_b) December 20, 2022

Başaran’a yine Twitter üzerinden yanıt veren Yanık, çocuğu bulmanın ‘görevleri olmadığını’ iddia etti: ‘Çocuğu bulmanın kolluk güçlerinin görevi olduğunu’ savunan Yanık, şöyle devam etti: “Daha hangi kurumun hangi yetkiye sahip olduğunu bilmeden milletvekili sıfatıyla insanları yanlış yönlendirme çabanızı ise -tüm iyi niyetimle kasten yapmadığınızı varsayarak- tam bir akıl tutulması olarak görüyorum. Dilerim bundan sonra aynı hatayı tekrarlamazsınız.”

Sn. @ayseacar_b, öncelikle Bakanlığımızın görev ve yetkilerini bilmediğinizi şaşkınlıkla müşahade etmekteyim.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak emniyet ya da kolluk birimlerinin yetkilerine sahip değiliz. https://t.co/vrMY2g2UUm — Derya Yanık (@deryayanikashb) December 21, 2022

Yanık’ın bu yanıtına tepki gösteren Başaran, şunları yazdı: “Görev ve sorumluluklarınız içinde çocukları korumak olduğundan bihabersiniz belli ki. Olsun, ben anlatayım: Kayıp değil, ailesi 14 yaşında çocuğun kaçırıldığını ve bütün girişimlerine rağmen sonuç alamadığını ifade ediyor.

Çocuğu korumakla yükümlü devletin bakanı olarak göreviniz, kollukla işbirliğine geçip kaçırıldığını ifade edilen çocuğu bulmakken sizi göreve çağırdığımız için bize cevap vermekle meşgulsünüz. Yazık!”