Enerji bakanı: Yılbaşında doğalgaz ve elektriğe zam öngörülmüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğalgaz ve elektriğe ocakta zam yapılmayacağını duyurdu.

Elektrik ve doğalgaza yıl boyu zam geldi. (AA)

Zamlarla ilgili konuşan Bakan Dönmez, “Şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah. Elektrikte de şu anda zam öngörmüyoruz” dedi.

Doğalgaz fiyatlarına bu sene 1 Ocak’ta yüzde 25, 1 Nisan’da yüzde 35, 1 Haziran’da yüzde 30 ve eylülde yüzde 20 olmak üzere dört kez zam yapıldı. Yani toplam zam oranı yüzde 165. Aralık 2021’de doğalgaz faturasına 500 lira ödeyen bir hanenin masrafı zamlarla 1325 liraya çıktı.

Elektrikte de durum benzer. 2022’nin ilk sabahında elektriğe kademeli olarak yüzde 50 ila yüzde 125 arasında değişen zam gelmişti. Ama tepkiler sonrası faturalar düzenlenmişti. Daha sonra 1 Haziran’da yüzde 15 ve dün yüzde 20 olmak üzere iki zam daha yapıldı. Elektrik Mühendisleri Odası’na (EMO) göre ilk kademe sınırında olan konutlar için elektriğe 2022 başından bu yana zam yüzde 109’a ulaştı. Yani elektriğe aylık 500 lira ödeyen bir ailenin faturası artık 1045 lira oldu.