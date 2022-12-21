Erkan Baş, İmamoğlu’nu ziyaret etti: Sonuna kadar yanındayız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, yerel mahkemece hapis ve siyasi yasak cezası verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek ziyaretinde bulundu: “Bu kararın, aynı zamanda bize karşı da alınmış bir karar olduğunu değerlendiriyoruz. Sonuna kadar yanınızda olacağız. Ne yaparsanız, biz de oradayız. O çizgide duracağız.”

Erkan Baş ve Ekrem İmamoğlu. (İBB)

Erkan Baş’ı Saraçhane’deki makam odasında ağırlayan İmamoğlu, şunları söyledi: “Hem Türkiye demokrasisi adına hem de Türkiye’nin yaşadığı hukuksuzluklar sürecine dair değerli cümlelerinizi sürekli dinliyorum. Meclis çatısı altında birçok partinin temsilinin mümkün olmasını savunanlardanım. Ama bugünün Meclis’inde de gerçekten hem partiniz adına hem şahsınız adına benim için önemli olan, evrensel değerler üzerinden, toplumsal ihtiyaçlar üzerinden ortaya koyduğunu tavır, bu süreçte de bize dönük desteğiniz için teşekkür ederim. Ziyaretiniz için de teşekkür ederim.”

‘Hukuksuzluğa sessiz kalmak mümkün değil’

31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana İmamoğlu’na desteklerinin bulunduğunu hatırlatan Baş da şunları söyledi:

*Hem bütün parti üyelerimizin, yöneticilerimizin dayanışmasını, desteğini ifade etmek istedim hem de kişisel olarak da ben sonuçta bir İstanbul milletvekiliyim. İstanbul’da yaşayan bir yurttaşım. Pek çok boyutla ele alınabilir bu hukuksuzluk. Külliyen bir hukuksuzluk var ortada.

*Ama temelde tüm ülke açısından, tüm yurttaşlar açısından esas mesele, insanlığın en temel hakkı olan seçme ve seçilme hakkını gasp etmeye yönelik deneme alanına çevirdiler İBB’yi. Seçimi iptal ediyor, yetmiyor. Şimdi yargıyı devreye sokuyor, yetmiyor.

*Buna karşı sessiz kalmak mümkün değil. Kuşkusuz bir son değil bu. Hiç öyle değerlendirmiyoruz. Yeni bir dönemin belki de başlangıcı. Bu denemelerin hepsine hep birlikte yanıt vereceğiz.

*Kuşkusuz şahsınızı hedef alan kısmı var, CHP’yi hedef alan kısmı var, ‘altılı masa’yı hedef alan kısmı var. Hepsi ayrı ayrı değerlendirilir ama toplamda, bu iktidara teslim olmayan, muhalefet kesiminde bulunan tüm yurttaşları karşısına alan bir karar.

*Bu kararın, aynı zamanda bize karşı da alınmış bir karar olduğunu değerlendiriyoruz. Sonuna kadar yanınızda olacağız. Ne yaparsanız, biz de oradayız. O çizgide duracağız.

İmamoğlu, daha sonra Twitter’dan Baş’ın ziyareti hakkında yaptığı paylaşıma şu notu düştü: “TİP Genel Başkanı Erkan Baş’a bugünkü destek ziyareti ve bu süreçte İstanbul’un iradesini savunma adına parti olarak duruşları için teşekkür ediyorum.”