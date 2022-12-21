Erdoğan, Bakan Bilgin’i asgari ücret gündemiyle kabul etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i asgari ücret gündemiyle kabul etti.

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Asgari ücret zammı beklenirken Erdoğan, Saray’da Bakan Bilgin’le asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi

NTV’nin haberine göre, görüşme saat 21.40’ta başladı.

Ne olmuştu?

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 9 bin lira teklif etmiş ve teklifleri kabul edilmezse masada olmayacaklarını duyurmuştu.

Erdoğan bu konuşması nedeniyle asgari ücret için Atalay’la artık görüşülmeyeceğini, toplantıların Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söylemişti.

Erdoğan, “Asgari ücret konusunu yarın yoluna koymuş olacağız” diye konuşmuştu.

Net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) kasım araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.

Türk-İş’e göreyse açık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL.