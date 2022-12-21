Asgari ücret: Erdoğan, 9 bin lirayı fazla buldu, Atalay’ı ‘diskalifiye etti’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücret için ‘9 bin liradan aşağı teklifi kabul etmeyeceğini‘ söyleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’yla artık görüşülmeyeceğini, toplantıların Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkol’la devam edeceğini söyledi.

Ergün Atalay, artık asgari ücret görüşmelerinde olmayacak. (AA)

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için Türk-İş 9 bin lira teklif etmiş, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kabul etmeyince de masadan kalkmıştı: “Kabul edilirse imzalarız, yoksa masada olmayız.”

Atalay’ın bu sözlerini değerlendiren Erdoğan, bunun artık yetkili işveren sendikası ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le konuşup karar vereceklerini söyledi.

Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilere şunları söyledi: “Onları artık biz bakanımla, işveren sendikası başkanıyla konuşuruz, değerlendirmemizi yaparız. Herkesin her söylediği yere adım atacak halimiz. Sırtında küfe olmayanlar rahat dursun. Bizim sırtımızdaki küfe 85 milyon taşınıyor. Sırtında küfe olmayanlar bol bol atıp tutuyor.”

İşçi tarafı asgari ücret için vergi düzenlemesi gerektiğini de savunuyor. Bakanlık verilerine göre özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücret alıyor.

Net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) kasım araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.

Türk-İş’e göreyse açık sınırı 7 bin 785 TL, yoksulluk sınırı 25 bin 365 TL.