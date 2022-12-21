İmamoğlu’ndan Yeni Şafak muhabirinin paylaşımına: MOBESE kültürünün devamı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeni Şafak muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’ün restoranda gizli çekilmiş görüntülerini yayınlamasına tepki gösterdi: “Hiç ahlaklı bir paylaşım değil. Tamamen geçen sene başlattıkları ‘MOBESE kültürünün’ bir devamı.”

Fotoğraf: İBB

Yeni Şafak muhabiri, görüntülerde bir kadehten içki içtiği anlaşılan İmamoğlu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ablam bana ‘Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi yessir gördüm’ dedi” sözüne atıfla videonun üstüne “Rabbi yessir” diye yazmıştı. İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun da, “Allah kötü niyetlilerin kalbine iyilik versin” diye yanıt vermişti.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’ten Ebru Birçak Edebali’ye konuşan İmamoğlu, MOBESE görüntülerinin paylaşılmasını hatırlatarak konuyla ilgili şunları dedi:

“Hiç ahlaklı bir paylaşım değil. Tamamen geçen sene başlattıkları ‘mobese kültürünün’ bir devamı. İnsanların kişisel yaşamlarını deşifre etmek, millete bir şekilde kötüymüş gibi göstermek… Kötü de bir ortamımız da yok zaten şeffaf bir yaşamımız var. Belki de 3-4 ayda bir baş başa yemek yeme fırsatı bulduğum eşimle, baş başa geçirdiğim bu anı bir şekilde çekip oradan anlamlar yüklemek çok ahlaki değil.”

İmamoğlu, İstanbul’da kar yağışının yoğun olduğu ocak ayında bir balık restoranında yemek yediği fotoğraf nedeniyle hedef gösterilmişti. Daha sonra İmamoğlu’nun mekana girdiğine dair MOBESE kayıtları sosyal medyada yayılmıştı.

‘Yasak yarar sağlar’ iddiasına yanıt verdi

Hakkındaki hapis ve siyasi yasak kararının uzun vadede ‘kendisine yarar sağlayacağı’ iddialarını da cevaplayan İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Ben ülkenin zarar gördüğü hiçbir şeyden faydalanmayı isteyecek bir siyasetçi değilim. Bundan faydalanmayı kendine strateji olarak değerlendirmiş insanlar olabilir Türkiye’nin geçmişinde. Ben üzüntü duyarım çünkü ülkemin demokrasisi yara alıyor. Aynen İstanbul seçimini iptal etmeleri gibi. Bu da siyasi bir karar. Arkasında duran bütün aklın değişmesini diliyorum. Daha mertçe ve akıllıca bir tavırla, kuralları bozmayan, demokrasi kurallarına göre hareket eden bir akılla yola bakmalarını dilerim. Onun için kişisel bir fayda tarafını hiç düşünmüyorum.”

Erdoğan’a yanıt

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İmamoğlu’nu kastederek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelttiği “Oğluna sahip çık” sözlerine de yanıt verdi:

“Bir kere, herkesin ebeveyni belli. Tabi aslında bunu da bir hakaret kabul edebilirim ama gündemime dahi almıyorum. Genel başkanımızın bizi ‘baba-oğul’ ilişkisi diye tariflemesinden gurur ve onur duyuyorum. Yarın da belki ‘abla-kardeş’ ilişkisine takılabilir sayın cumhurbaşkanı. Çünkü muhalefetin içerisindeki bu sıkı dayanışma, o güzel işbirliği, bir arada düşünebilme, en zor anda bile ayağa kalkabilme karakteri, bence onların aklını karıştırdı. Biraz ruh hallerini bozdu. Böyle sataşmalara devam edecekler. Gülüp geçiyoruz.”