Murat Ongun’dan İmamoğlu’nun restorandaki görüntüsünü paylaşan Yeni Şafak muhabirine: Allah kötü niyetlilerin kalbine iyilik versin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’yla bir restoranda oturduğu ve gizli çekilmiş görüntüleri paylaşan AKP’li Yeni Şafak muhabiri aha Hüseyin Karagöz’e cevap verdi: “Allah kötü niyetlilerin kalbine iyilik versin.”

Ongun ve Karagöz. (Fotoğraflar: Twitter)

Karagöz, salı günü Twitter’dan İmamoğlu olduğu anlaşılan birinin bir restorandaki görüntülerini paylaştı.

Yeni Şafak muhabiri, görüntülerde bir kadehten içki içtiği anlaşılan İmamoğlu hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Ablam bana ‘Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi yessir gördüm’ dedi” sözüne atıfla videonun üstüne “Rabbi yessir” diye yazdı.

Ongun’sa tweet’e verdiği cevapta şunları yazdı: “Sevgili gazeteci kardeşim; Ekrem Bey’in eşiyle hafta sonu geçirdiği zaman kimseden gizli değildir. Ailesine, eşine zaman ayıran ve birlikle vakit geçirenleri karalamak size bir şey kazandırmaz. Allah kötü niyetlilerin kalbine iyilik versin der, geçeriz.”