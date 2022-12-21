Erdoğan: Bay Kemal, oğluna sahip çık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Ben ve İmamoğlu baba-oğul gibiyiz” sözüne karşılık “Bay Kemal, oğluna sahip çık” dedi.

Kılıçdaroğlu “Ben ve İmamoğlu baba-oğul gibiyiz” demişti.

İmamoğlu’nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada İmamoğlu’na ‘kurul halinde çalışan kamu görevlilerine hakaret’ suçlamasıyla iki yıl yedi ay 15 gün hapis cezası verilmişti. İmamoğlu hakkında siyasi yasak süreci başlamıştı.

Dünkü CHP grup toplantısına davet edilen İmamoğlu, öncesinde Kılıçdaroğlu’yla görüştü. Kılıçdaroğlu konuşmasında İmamoğlu’na ”Ben ve İmamoğlu baba-oğul gibiyiz. Kendisi CHP’nin olduğu kadar, benim de evladımdır” sözleriyle sahip çıktı. İmamoğlu da bu ifade için ‘onur duyduğunu’ söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün AKP grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, bununla ilgili “Bay Kemal, oğluna sahip çık” dedi. Erdoğan, şunları söyledi: “Geçtiğimiz hafta hakimlere hakaret davası sebebiyle ceza alan bir şahıs bu konuda sergilenen tuhaf tavırlarla tek başına perişanlığını göstermeye yeterlidir. Yasak kararını kucaklaşarak, çak yaparak kutlayanları mı ararsınız bu konudaki mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız. CHP’nin başındaki zat, birbirlerinin gözünü oymaya derecesine gelen şahısla ilgili ‘Biz baba oğul gibiyiz’ diyor. ‘Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde’ demeden duramadık.”