Gülse Birsel: Denklem bozuldu, bundan korkuyorum

Oyuncu ve senarist Gülse Birsel, insanlarda çaba gösterse de bir yere gelemeyeceğine dair bir düşüncenin oluştuğunu ve bunu ‘çok tehlikeli’ bulduğunu söyledi.

Birsel, mülakat ve sınavlar gibi iş ve eğitim hayatında geçilen kademelere ilişkin toplumda güvenin azaldığına da dikkat çekti.

Gülse Birsel.

TV100’de Candaş Tolga Işık’ın programına konuk olan Gülse Birsel, şunları söyledi:

*Aslında Türkiye fırsat eşitliği açısından on yıllardır, yani Cumhuriyet’in kuruluşundan beri fena bir yerde değildir. Mesela biz Anadolu liseleri, kolej sınavlarına girerken o sınavlar çok güvenilirdi. Üniversiteye girerken o sınavlar çok güvenilirdi. Üç aşağı beş yıkarı cevap anahtarına bakıp hangi liseye, hangi üniversiteye gireceğimizi şıkır şıkır hesaplıyorduk; yüzde 80-90 tutuyordu.

*Yani bu sınavlara güvenmek, sonra bir iş görüşmesindeki sınava güvenmek, o iş görüşmesinin objektif yapıldığına güvenmek, bunlar her insana geleceğe ümitle bakmasını sağlayan, hayal kurmasını sağlayan ve ülkede kalıp bir gelecek inşa etmesini sağlayan şeyler.

‘Denklem bozuldu’

*“Bileğimin hakkıyla yapabilirim” cümlesi çocukluğundan beri bana öğretilmiş bir şey. Yani ‘çalışırsan yaparsın, çalışmazsan yapamazsın…’

*Denklem uzunca bir süredir böyle değil. Bu da çok cesaret kırıcı bir şey, özellikle genç insanlar için. Ve bence en büyük tehlikelerden biri. Gerçekten ekonomik krizi çözmek iyi bir kadroyla çok kısa sürebilir.

*Ama ‘sen ne yaparsan yap, hakettiğin yere gelemeyeceksin’ gibi bir kanı oluşursa herkesin kafasında o zaman biz en değerli kaynak olan insan kaynağını hızla kaybederiz. Ve bu korkunç bir şey olur, ben bundan çok korkuyorum.

Yeni film

Disney Plus, Gülse Birsel imzalı ‘Yılbaşı Gecesi’ filmini sosyal medya hesabından “Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanlar bu yılbaşı gecesinde bir arada” sözleriyle duyurmuştu.

Gülse Birsel’in hem yazıp hem de oynadığı ‘Yılbaşı Gecesi’nin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Gülse Birsel’e Ezgi Mola, Cengiz Bozkurt, Fatih Artman, İrem Sak, Alican Yücesoy, Serkan Keskin, Boran Kuzum, Büşra Pekin, Alina Boz ve Ayta Sözeri eşlik ediyor.