Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrette zam miktarını yarın açıklayacaklarını söyledi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2023’te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki üçüncü toplantısı dün sonuçlanırken masadan uzlaşma çıkmadı. Türk-İş, 9 bin liranın altına imza atmayacağını bildirmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin dördüncü toplantının tarihinin henüz belli olmadığını söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, asgari ücretle ilgili ”Bugün bakanım ile görmeleri yapmak suretiyle sonuca bağlayacağız” dedi. Erdoğan, asgari ücretin ‘büyük ihtimalle’ yarın açıklanacağını söyledi.