Asgari ücret toplantıları sonuçsuz, yenisi için tarih belirsiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önceki asgari ücret toplantılarından sonuç çıkmadığını ve dördüncü toplantının tarihininse henüz belli olmadığını söyledi.

Asgari ücret toplantısı sonuçsuz. (AA)

AKP grup toplantısına giderken gazetecilere konuşan Bakan Bilgin, dünkü toplantıdan sonuç çıkmadığını belirtti.

Dördüncü toplantının tarihine ilişkin soruya ya da yanıt veren Bilgin, “Henüz bellideğil, görüşmeler devam ediyor” dedi.

9 bin lira

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun, 2023’te geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğindeki üçüncü toplantısı dün sonuçlandı. Komisyonun ilk toplantısı 7 Aralık’ta ikincisi 14 Aralık’ta yapılmıştı.

İşçi ve işveren tarafının rakamlar üzerinden pazarlıklarını yürüttüğü toplantıda, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının belirlenmesi için iki buçuk saatlik görüşme sonrası uzlaşı sağlanamadı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay asgari ücret için kırmızı çizgilerinin açlık sınırı da olan 7 bin 785 TL olduğunu söylemişti.

Toplantı sonrası basın açıklamasındaysa 9 bin lira teklif ettiklerini, kabul edilmeyince masadan kalktıklarını açıkladı. Atalay, “Kabul edilirse imzalarız, yoksa masada olmayız” dedi.

İşçi tarafı asgari ücret için vergi düzenlemesi gerektiğini de savunuyor. Bakanlık verilerine göre özel sektör çalışanlarının yüzde 37’si asgari ücret alıyor.

Net 5 bin 500 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (BİSAM) kasım araştırmasına göre açlık sınırı 7 bin 818 liraya, yoksulluk sınırıysa 27 bin 41 liraya çıktı.