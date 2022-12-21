‘Erdoğan’a hakaret’te bugün: Gezi anması paylaşımına soruşturma

CANAN COŞKUN

Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz fişeğiyle ayağından yaralanan ve yüzde 43 engelli kalan Aydın Aydoğan hakkında eylemlerin dokuzuncu yıldönümünde çekilen fotoğrafı paylaştığı için ‘cumhurbaşkanına hakaret‘ suçundan soruşturma başlatıldı. Emniyette ifade veren Aydoğan, ifade özgürlüğünü kullandığını söyledi.

Aydın Aydoğan. (Görsel: Arşiv

İstanbul başsavcılığının başlattığı soruşturmada Aydın Aydoğan’ın üç Twitter paylaşımı suç delili sayıldı. Aydoğan’ın ‘sansür yasası’yla ilgili Gezi anması fotoğrafını ekleyerek ‘#BuSansürHepimize’ etiketiyle paylaştığı tweet, Tunceli’de beş adet portatif tuvalet açılışıyla ilgili paylaşım ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ‘#15TemmuzuKimYaptı herkes biliyor enişte dahil’ tweeti soruşturmaya dayanak gösterildi.

‘Suçu ve suçluyu övme suçlaması‘

Emniyet, Aydoğan’ın ifadesini ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla aldı, ancak tuvalet açılışıyla ilgili “Sonunda Selahattin Demirtaş’ın dediği oldu. Gazoz kapağı açılacak deyin, reis ve avanesi hemen gelir. Tunceli’de tuvaleti resmi törenle açtılar” tweet’ine ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlaması yöneltildi.

Emniyette ifadesi alınan Aydoğan, paylaşımlarının düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü kapsamında olduğunu söyledi.

Şüpheli polislerle ilgili gelişme yok

Aydoğan’ın Gezi Parkı eylemleri sırasında yaralanmasına yol açan atışı yapan polislere yönelik soruşturmaysa dokuz yıldır açık. Soruşturmada şimdiye kadar bir dava açılmadı. Aydoğan, yaralandıktan sonra dönemin başbakanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunmuş, bu gelişmeden sonra da gözaltına alınmıştı. Aydoğan’ın gözaltında kötü muameleye maruz kaldığıyla ilgili başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından geçtiğimiz Nisan ayında yerinde bulunmuş, polislerin ‘kötü muamele yasağını‘ ihlal ettiğine hükmetmişti. AYM, polisler hakkında soruşturma başlatılması için dosyayı Bakırköy başsavcılığına yollamıştı, ancak bugüne kadar polisler hakkında da herhangi bir dava açılmadı.