Demirtaş muhalefeti uyardı: Artık kısır tartışmalara son verme zamanı

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, son günlerdeki adaylık gündemi hakkında muhalefeti uyararak ”Artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir” dedi.

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İktidar, seçimlere giderken muhalefete özellikle adaylık tartışması üzerinden yükleniyor. Bu durum son zamanlarda muhalefet içindeki tartışmaları da arttırdı.

Aralık başında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ya da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına destek vereceklerini söylemişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sözlere iki gün önce “Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır” yanıtını verdi.

Muhalefete seslenen Selahattin Demirtaş, bu tartışmalara son verilmesi uyarısını yaparak ”Koltuk hayallerinin değil, özgürlük ideallerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur” dedi. Demirtaş, siyasi yasak ve kapatılma tehdidinde olanlar dahil her siyasi aktörün sürece dahil edilmesi çağrısında bulundu.

Demirtaş, Twitter adresinde paylaşılan mesajda şunları söyledi: ”Stratejik açıdan dünyanın en çok yetkiye sahip ‘koltuğunu’ almak için seçime gidiyoruz. Hepimizin amacı, bu makamı gerçek sahibine yani halka teslim etmek olmalıdır. İsimler üzerinden tartışma yürütmek, belirttiğim amaçtan sapmak anlamına gelir.

Bu kritik dönemde, demokrasiye yürekten inanan her siyasi aktör, devletin yeniden inşasında görev ve sorumluluk almalıdır. Kimsenin kimseyi dışlama lüksü yoktur.

Siyasi yasak veya kapatılma tehdidi altında olanlar dahil her siyasi aktörün, ülkenin demokrasiye geçmesi için seçim öncesinde veya sonrasında kendisine düşecek görevlere hazır olması gerekir.

İçinde bulunduğumuz kritik döneme yetki veya koltuk paylaşımı olarak bakmak, tarihi fırsatı heba etmektir. Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir, dolayısıyla hepimiz sorumluluk alarak halkın yararı için fedakarlık yapmakla görevliyiz.

Koltuk hayallerinin değil, özgürlük ideallerinin peşinde koşmak halka karşı onur borcumuzdur.

Geleceği sağlıklı şekilde inşa etmenin biricik yolu, tam demokrasiyi kurumsal hale getirmektir. Bu nedenle, demokrasiye inanmış tüm partiler ve siyasi liderler bu sürecin doğal parçasıdırlar. Artık kısır tartışmalara son verip canla başla çalışmak gerekir.

Şimdi dışlama değil, ilkeler etrafında buluşma ve kucaklaşma zamanıdır. Bu yaklaşımla herkes kazanacak, 85 milyon kazanacak.”