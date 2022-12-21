Aynılar aynı yerde: Çelebi kareli ceketi çekti, Ok’la Erdoğan’ı dinledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la özdeşleşen kare desenli ceketi, CHP’den istifa edip Memleket Partisi’ne geçen, oradan da AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi de giydi.

AKP rozetini de göğsünde taşıyan Çelebi, Erdoğan’ı İYİ Parti’den istifa ederek AKP’ye katılan İsmail Ok’la yan yana dinledi.

Partilerinden istifa edip AKP’ye katılan İsmail Ok ve Mehmet Ali Çelebi. (Twitter)

Erdoğan’ın Mart 2014’ten bu yana oyunu kullanmaya giderken giydiği için seçim günü sembolü haline gelen kareli ceket, daha sonra birçok AKP’linin de tercihi oldu.

Ancak bu kez kareli ceketi CHP’deyken ağır eleştiriler yönelttiği AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi giydi. Çelebi burada Erdoğan’ın kendisine taktığı AKP rozetini de göğsünde taşıdı. İsmail Ok, paylaştığı fotoğrafa, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Partimizin Haftalık Olağan Grup Toplantısı’nı gerçekleştiriyoruz” notunu da ekledi.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Partimizin Haftalık Olağan Grup Toplantısı'nı gerçekleştiriyoruz. @RTErdogan @celebimehmeta pic.twitter.com/sJIBYRyqrg — İsmail OK 🇹🇷 (@ismailok_) December 21, 2022

Erdoğan’ın ‘savcısı olduğu’ dava

Çelebi, aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişinin yargılandığı Ergenekon davasında 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2008’den 2014’e kadar 41 ay cezaevinde kalmıştı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı ‘FETÖ/PDY’den aranıyor ve firarda.

Dönemin başbakanı, şu anki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ‘Ergenekon’ ve ‘Balyoz’ davaları için “Ben bu davaların savcısıyım” demişti.

CHP’den Memleket Partisi’ne

2018 genel seçimlerinde CHP’den İzmir Milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Çelebi, Muharrem İnce’nin CHP’den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi’ne katılmış, 25 Şubat’ta bu partiden istifa ettiğini açıklamıştı. Çelebi’ye AKP rozetini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 19 Ekim’de takmıştı.