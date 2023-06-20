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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 20 Haziran 2023

Asgari ücrete yüzde 34 zam: Net 11 bin 402 lira

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun bugünkü toplantısından sonuç çıktı. Net asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olarak belirlendi.

Asgari ücretin seyri: ‘Şimdilik’ 482 dolar

Ekonomistler: Türkiye, asgari ücretliler ülkesi oldu

İmamoğlu’nun beklediği açıklama gelmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bayram öncesi beklediği ‘değişim’ mesajı bugünkü grup toplantısında da gelmedi.


Beştaş: Kobani protestolarında 37 HDP’li öldürüldü, kendimizi mi öldürdük?

‘Faiz toto’da tahminler gelmeye devam ediyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini mevduat faizine yakın bir seviyeye çekmesini beklediklerini kaydetti.

‘Nas’ destekçileri faiz artışını ‘hevesle’ bekliyor olabilir

‘Kayyım’ın vakfı Boğaziçi Üniversitesi’nde yurt işletecek

Yavuz Ağıralioğlu’ndan ‘yeni parti’ sinyali

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma sinyali verdi. İYİ Parti’nin ‘üçüncü yol olmayı başaramadığını’ savunan Ağıralioğlu, ‘bir merkez inşa edeceğini’ söyledi.

Almanya’da ‘casusluk’ raporu: Türkiye büyük tehdit

Alman istihbarat servisinin yıllık raporunda Türkiye, Almanya açısından en büyük casusluk tehdidini oluşturan ülkeler arasında sayıldı.

Göçmen teknesinin Yunanistan’da batmasının ardından yaşananlar

Bankalardaki ‘zehirli kağıt’ sorununa çözüm aranıyor

Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bankaların almaya mecbur bırakıldığı düşük faizli ve uzun vadeli ‘zehirli’ tahvil sorununa Merkez Bankası nezdinden bir çözüm arayışı olduğunu belirtti. Bu soruna çözüm bulunmazsa faiz artışının bankalara maliyeti çok yüksek olacak.

Yapay zekanın geleceği: Beş iyi, beş kötü senaryo

‘Çikolata kutusu’ krizi: Cumhuriyet’te üst düzey istifa

Cumhuriyet gazetesinin sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi istifa etti. Büyüksipahi, ‘çikolata kutusu’ iddialarının ‘kesinlikle doğru’ olduğunu söyledi.

Arda Güler, ‘Golden Boy’ adayı

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Akşam Postası / 20 Haziran 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Kripto borsalara rekor Bitcoin girişi

Geçen sene rekor seviyede Bitcoin satan madencilik şirketleri, son bir haftada beş senenin rekor satışını yaptı. BTC sayısı 2,28 milyon adette.