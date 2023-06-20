Akşam Postası / 20 Haziran 2023

Asgari ücrete yüzde 34 zam: Net 11 bin 402 lira
Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun bugünkü toplantısından sonuç çıktı. Net asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olarak belirlendi.
Asgari ücretin seyri: ‘Şimdilik’ 482 dolar
Ekonomistler: Türkiye, asgari ücretliler ülkesi oldu
İmamoğlu’nun beklediği açıklama gelmedi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bayram öncesi beklediği ‘değişim’ mesajı bugünkü grup toplantısında da gelmedi.
‘Faiz toto’da tahminler gelmeye devam ediyor
Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini mevduat faizine yakın bir seviyeye çekmesini beklediklerini kaydetti.
‘Nas’ destekçileri faiz artışını ‘hevesle’ bekliyor olabilir
Yavuz Ağıralioğlu’ndan ‘yeni parti’ sinyali
İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma sinyali verdi. İYİ Parti’nin ‘üçüncü yol olmayı başaramadığını’ savunan Ağıralioğlu, ‘bir merkez inşa edeceğini’ söyledi.
Almanya’da ‘casusluk’ raporu: Türkiye büyük tehdit
Alman istihbarat servisinin yıllık raporunda Türkiye, Almanya açısından en büyük casusluk tehdidini oluşturan ülkeler arasında sayıldı.
Bankalardaki ‘zehirli kağıt’ sorununa çözüm aranıyor
Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bankaların almaya mecbur bırakıldığı düşük faizli ve uzun vadeli ‘zehirli’ tahvil sorununa Merkez Bankası nezdinden bir çözüm arayışı olduğunu belirtti. Bu soruna çözüm bulunmazsa faiz artışının bankalara maliyeti çok yüksek olacak.
‘Çikolata kutusu’ krizi: Cumhuriyet’te üst düzey istifa
Cumhuriyet gazetesinin sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi istifa etti. Büyüksipahi, ‘çikolata kutusu’ iddialarının ‘kesinlikle doğru’ olduğunu söyledi.