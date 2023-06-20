Akşam Postası / 20 Haziran 2023

Asgari ücrete yüzde 34 zam: Net 11 bin 402 lira

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu’nun bugünkü toplantısından sonuç çıktı. Net asgari ücret yüzde 34 zamla 11 bin 402 lira olarak belirlendi.

İmamoğlu’nun beklediği açıklama gelmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bayram öncesi beklediği ‘değişim’ mesajı bugünkü grup toplantısında da gelmedi.

‘Faiz toto’da tahminler gelmeye devam ediyor

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Merkez Bankası’nın (MB) politika faizini mevduat faizine yakın bir seviyeye çekmesini beklediklerini kaydetti.

Yavuz Ağıralioğlu’ndan ‘yeni parti’ sinyali

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma sinyali verdi. İYİ Parti’nin ‘üçüncü yol olmayı başaramadığını’ savunan Ağıralioğlu, ‘bir merkez inşa edeceğini’ söyledi.

Almanya’da ‘casusluk’ raporu: Türkiye büyük tehdit

Alman istihbarat servisinin yıllık raporunda Türkiye, Almanya açısından en büyük casusluk tehdidini oluşturan ülkeler arasında sayıldı.

Bankalardaki ‘zehirli kağıt’ sorununa çözüm aranıyor

Ekonomim gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, bankaların almaya mecbur bırakıldığı düşük faizli ve uzun vadeli ‘zehirli’ tahvil sorununa Merkez Bankası nezdinden bir çözüm arayışı olduğunu belirtti. Bu soruna çözüm bulunmazsa faiz artışının bankalara maliyeti çok yüksek olacak.

‘Çikolata kutusu’ krizi: Cumhuriyet’te üst düzey istifa

Cumhuriyet gazetesinin sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi istifa etti. Büyüksipahi, ‘çikolata kutusu’ iddialarının ‘kesinlikle doğru’ olduğunu söyledi.