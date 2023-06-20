Çevrecilerin etkinliğine ‘yangın’ gerekçesiyle engel

AYŞEGÜL KASAP

İktidarın ‘rant’ projelerine karşı direnen ve doğayı savunan çevre aktivistlerin festivali ‘yangın’ bahane edilerek engellendi.

Aktivistler ‘yağmurlu haziran ayında’ yangının gerekçe gösterilerek engellenmeye tepki gösterdi: “Biz nedenin orman yangını olmadığını biliyoruz. Bu yasaklama, son yıllardaki yaşam alanlarımıza ve haklarımıza yönelik müdahalelerin bir parçasıdır. Ormanlarımızı enerji ve maden şirketlerine peşkeş çeken orman idaresi sözüm ona ormanları bizden koruyor. Sulak alanları korumayan Doğa Koruma ve Milli Parklar, tabiat parkını derneğimizden sakınıyor.”

Fotoğraflar: Çevre aktivistleri

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği 2014’ten bu yana Darıdere Fidanlık Mevkii, Balıkesir İli Mehmetalan Köyü Kuzgun Kamp ve Darıdere Tabiat Parkı’nda düzenlediği Kazdağı Ekofestival’lerini 2020 ve 2021’de pandemi nedeniyle yapamamıştı. 2022 Temmuz’da planladıkları festivalse “Orman yangınları açısından risk oluşturabilir” gerekçesiyle yetkililer tarafından son anda iptal edilmişti.

Dernek bu yıl aynı mağduriyeti yaşamamak adına yangın riskini de düşünerek festival tarihini hazirana çekmişti ve Darıdere Tabiat Parkı için Tarım ve Orman Bakanlığı 2’nci Bölge Müdürlüğü’ne 3 Mart 2023’te gerekli başvuruyu yapmıştı. Başvuru 9 Mayıs 2023’te uygun bulunmuş ve çevre aktivistleri tarafından tüm hazırlıklar yapılmıştı. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı 2’nci Bölge Müdürlüğü Balıkesir Şube Müdürlüğü 17 Haziran 2023 tarihli yazısıyla Balıkesir Valiliği’nin 2023/1 sayılı komisyon kararı doğrultusunda yangın önlemleri nedeniyle festivalin Darıdere Tabiat Parkı’nda yapılmasının uygun bulunmadığını belirtmişti.

Bunun üzerine aktivistler yeni bir alan arayışına girmiş ve Bayramiç’te, Hacıkayyum Yeşil Park’ta festivalin gerçekleştirilmesine karar vererek Bayramiç Kaymakamlığı’na 19 Mayıs 2023’te bildirimde bulunmuştu.

20 Haziran’da alanda çalışmaya giden giden çevreciler akşam üzeri gelen yasaklama tebligatıyla alandan ayrıldı.

‘En doğal haklarımız engelleniyor’

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği karardan sonra şu açıklamayı yaptı:

“Ortalığı sellerin götürdüğü yağmurlu haziran günlerinde sözüm ona ‘yangın tehlikesi’yle bir araya gelmemiz engellendi.

Geçen sene de aynı gerekçe ileri sürülmüştü. Biz nedenin orman yangını olmadığını biliyoruz. Bu yasaklama, son yıllardaki yaşam alanlarımıza ve haklarımıza yönelik müdahalelerin bir parçasıdır.

Ormanlarımızı enerji ve maden şirketlerine peşkeş çeken orman idaresi sözüm ona ormanları bizden koruyor. Sulak alanları korumayan Doğa Koruma ve Milli Parklar, tabiat parkını derneğimizden sakınıyor.

Tarikat yurtlarında çocukların tecavüz edilmesine, her gün en az dört kadının öldürülmesine, nefret cinayetlerine ses çıkarmayanlar, konserleri, festivalleri, yasaklayarak, yaşamlarımıza ve en doğal haklarımıza engelleme getiriyor.

Bilsinler ki bu engelleme ve yasaklamalar bizleri yıldıramayacak.“