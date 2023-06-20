Dosyalar işleme konuldu: Kılıçdaroğlu ifadeye çağrılacak

Ankara Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu yeni yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlere ait 350 dosya işleme konuldu.

Fotoğraf: CHP

Meclis Başkanı ve komisyon üyeleri seçildikten sonra, önceki yasama döneminden kalan 2002 fezleke tasnif için Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi.

Cumhurbaşkanlığı, hakkında fezleke hazırlanan ve yeni yasama döneminde milletvekili seçilenlerin dosyasını yeniden Meclis’e, milletvekili seçilemeyenlerin dosyalarını ise Adalet Bakanlığı’na gönderecek. Bakanlıksa soruşturmaların tamamlanması için binden fazla dosyayı Ankara Başsavcılığı’na ulaştıracak.

Bu işlem sürerken, Ankara Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, hakkında soruşturma açılan ancak fezlekesi Meclis’e gönderilmeyen önceki dönem milletvekillerine ait 350 dosyayı ilgili soruşturma bürolarına dağıttı.

Kılıçdaroğlu’nun dosyaları

Bunlar arasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘iftira’ suçlarından 18 dosyası bulunuyor.

Dosyaların gönderildiği soruşturma bürolarındaki savcılar, soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığı olmayan eski milletvekillerinin ifadesine başvuracak.

Bu kapsamda adliyeye davet edilmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun ifadesi, dosyasının bulunduğu soruşturma bürosunun başsavcıvekili tarafından alınacak. Sonraki aşamadaysa yeterli delil elde edilmesi halinde Kılıçdaroğlu hakkında dava açılacak.