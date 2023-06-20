‘Nas’ destekçileri faiz artışını ‘hevesle’ bekliyor olabilir

Ekonomist Mahfi Eğilmez, ‘yapısal reformlar’ olmadan 20-30 puan faiz artırımının yeni bir ekonomik krize neden olacağını düşünüyor. Eğilmez, ‘bakın faiz artırdık, yine değişen bir şey olmadı’ algısının topluma yerleştirilebileceğinden de şüpheleniyor.

Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor. (AA)

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’, 22 Haziran’daki toplantıda Merkez Bankası’nın faiz artırması bekleniyor.

Uzmanlar ve uluslararası kuruluşlar, faiz artırımının önemli olduğunu vurgularken, yüzde 20-40 arasında rakamlar dillendiriliyor. Mevcut oransa yüzde 8,5.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faize dair piyasa ekonomisine ters görüşleri biliniyor. Her fırsatta ekonomide ‘Nas’ vurgusu yapan Erdoğan faizlerle ilgili düşüncesinin değişmediğini belirtse de Hazine Bakanlığı’yla MB’nin atacağı adımları kabullendiklerini bildirmişti.

Uzmanlarsa Türkiye ekonomisini ‘kurtarmak’ için faizden fazlası gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Mehmet Şimşek’in bakanlık görevine ‘tek başına’ geldiğini belirterek “Sistemde büyük değişim olmadı” diye uyarmıştı.

Faiz artırımı tek başına yeterli mi?

Enflasyonla mücadele için faiz artırımının yeterli olmayacağı görüşünü dile getirenlerden biri de ekonomist Mahfi Eğilmez.

Bugün sitesinde konuya değinene Eğilmez, yapısal reformlar hayata geçirilmeden yüklü şekilde artırılacak faizin yeni bir ekonomik krizi tetikleyebileceğini vurguladı.

‘Tezlerine destek olarak kullanılabilir’

Eğilmez’in yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

*(…) Geldiğimiz aşamada bu adım eğer yapısal reformlarla desteklenmezse fazla bir anlam taşımayacak. Hatta kısa süre sonra birçok olumsuzluk ortaya çıkınca faiz artırımına karşı çıkanlarca kendi tezlerine destek olarak kullanılabilir. Bunun olmaması için mutlaka bir programla birlikte yürürlüğe konulmalıdır.

*Sağlam bir yapısal reform programıyla birlikte yapılacak bir faiz artışının kademeli yapılması akıllıca olur. Mesela yapısal reformlarla birlikte politika faizi 5 puan artırılıp, faiz artırımına enflasyon düşünceye kadar kademeli olarak devam edileceğinin açıklanması kanımca oldukça olumlu sonuçlar verir.

*Buna karşılık yapısal reformlarla desteklenmemiş ama 20 – 30 puanlık bir faiz artışının, gizlenmiş ekonomik krizi aniden ortaya çıkaracağını tahmin ediyorum. Böyle olursa yukarıda değindiğim faiz artırımının işe yaramadığı görüşü ortaya atılır ve inanılmayacak sayıda destekçi bulur.