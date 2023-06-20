Daron Acemoğlu: Şimşek’e rağmen sistemde büyük değişim yok

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Mehmet Şimşek’in bakanlık görevine ‘tek başına’ geldiğini belirterek “Sistemde büyük değişim olmadı” dedi. Acemoğlu, faizleri birden artırmanın problem yaratacağını söyledi ve ”Böyle ABD’de iki banka battı” dedi.

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Mehmet Şimşek, 16 gün önce ‘rasyonel politikalara dönüş’ mesajıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmuştu. Piyasalar bu mesaja olumlu yaklaşırken aradan geçen 16 günlük süreye karşın Şimşek, bazı görüşmelerin dışında ‘eski’ sistemin değişmesine dair herhangi bir adım atmadı.

Medyascope’ta Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Daron Acemoğlu da bu duruma dikkat çekerek, ‘soru işaretleri’ni anlattı: “Şu anki konjonktüre bakarsanız, seçim öncesi Erdoğan’ın ekonomi yetkililerine göre Mehmet Şimşek daha bilgili ve güven veren bir insan. Aynı zamanda ama, yabancı sermayede hala Türkiye hakkında optimist olma isteği var. Bir iyimserlik arıyorlar. Kısa dönemde iyimser bir hava esmesi normal. Şimşek ve grubu başarılı olursa, Türkiye için çok iyi bir şey. Benim de içtenlikle isteyeceğim bir şey. Soru, başarılı olabilirler mi? Anladığım üzere, Mehmet Şimşek tek başına gelmiş bir insan. Sistemde büyük bir değişim olmadı. Mehmet Şimşek gibi elli insan gelmedi bürokrasiye. Bana şu mesajı veriyor bu, Erdoğan ve grubu aktif bir şekilde ekonomi politikalarıyla ilgilenmeye devam edecek. Bu da bir soru işareti yaratıyor.”

‘Faizleri birden artırmak büyük problem yaratabilir’

Acemoğlu, faiz artışıyla “Türkiye’de faizler reel olarak çok negatif. Ekonomi böyle sağlıklı gidemez. Enflasyon yüzde 45 desek, -30 düzeyinde faizler var reel olarak. Bu dünyanın hiçbir yerinde sürdürülebilir bir şey değil. Faizler birden artırmak, büyük problem yaratabilir. ABD’de iki banka battı böyle” dedi.