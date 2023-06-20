Almanya’da ‘casusluk’ raporu: Türkiye büyük tehdit

Alman istihbarat servisinin yıllık raporunda Türkiye, Almanya açısından en büyük casusluk tehdidini oluşturan ülkeler arasında sayıldı.

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Almanya’da iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın (BfV) yıllık raporu yayımlandı.

DW Türkçe’nin haberine göre rapor Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve BfV Başkanı Thomas Haldenwang tarafından başkent Berlin’de düzenlenen ortak basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Raporda Ukrayna işgalini sürdüren Rusya’nın casusluk faaliyetlerinin oluşturduğu tehdide dikkat çekildi.

BfV, Almanya konusunda casusluk yapan dört ana aktörden biri olarak Çin’i de saydı. BfV, ‘Almanya’daki doğrudan dış yatırımlarla ekonomik ve bilimsel casusluk bakımından en büyük tehdidin’ Pekin olduğunu belirtti.

Diğer iki ana casusluk tehdidiyse Türkiye ve İran olarak açıklandı. BfV, Türk ve İran hükümetlerinin siyasi muhalefetin parçası olarak gördükleri kişi ve gruplara odaklandığını bildirdi.