Almanya, Türkiye’den imam gönderilmesine son verecek

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, başta Türkiye olmak üzere Almanya’ya ülke dışından imam gönderilmesi uygulamasını aşamalı olarak sonlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

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DW Türkçe’nin haberine göre Faeser, yurt dışından gelen imamların Almanya’da camilerdeki nüfuzunu azaltmak istediklerini açıkladı. Berlin’de düzenlenen İslam Konferansına ev sahipliği yapan Faeser, “Devletlerin yurt dışından Almanya’ya imam göndermesini aşamalı olarak azaltmak istiyorum. Hedef, tamamen sonlandırmak. Bu, özellikle de Türkiye ile ilgili” dedi.

İçişleri bakanı, Almanya’da yetişmiş, sosyalleşmiş ve Almanca eğitim almış imamların görevlendirilmesinin entegrasyon politikaları açısından önemine vurgu yaptı.

İslam Konferansı 2006’da Alman devletiyle Müslümanlar arasında düzenli diyaloğun sağlanması amacıyla hayata geçirilmişti. İçişleri Bakanlığında Çarşamba günü gerçekleştirilen konferansa Müslüman cemaatten yaklaşık 160 temsilci ile devlet yetkilileri, kilise temsilcileri, Yahudi cemaatinden temsilciler ile bilim insanları katıldı.