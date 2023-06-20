Yavuz Ağıralioğlu’ndan ‘yeni parti’ sinyali

İYİ Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma sinyali verdi. İYİ Parti’nin ‘üçüncü yol olmayı başaramadığını’ savunan Ağıralioğlu, ‘bir merkez inşa edeceğini’ söyledi.

Yavuz Ağıralioğlu. (AA)

Altılı masanın partisine tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, masadaki partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almış, bir gün sonra da istifa etmişti.

Ağıralioğlu, bugün Medyascope’ta Ruşen Çakır’a konuştu.

Yeni parti kurma sinyali veren Ağıralioğlu, şunları kaydetti:

*Milliyetçiliğin taşıması gereken duygu, bütün memleketi kendi mesuliyet alanınız bileceksiniz. Milletin bir bölümünü dışarda tutamazsınız, HDP’ye oy verenler dahil. Bu memlekette Kürt meselesi yoktur ama bu bizce öyledir. Kendinin Kürt olduğunu ve bir Kürt meselesi olduğunu düşünen insanlar vardır.

*Milliyetçiliğin bir mesuliyeti de, devletinden doğru veya yanlış alacaklı olduğunu düşünenlerin problemlerine çözüm iradesi koymaktır. Yaşanmış acılardan ders çıkaracağız. Bir merkez inşa edeceğiz. Bir beraberlik zemini inşa edeceğiz. İYİ Parti’de bu üçüncü yol başarılamadı. İnşallah bir siyasi tasavvur sunacağız milletimize.