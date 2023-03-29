Ağıralioğlu partisine yük olduğu için istifa etmiş

Millet ittifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve aday çıkarmayacağını duyuran HDP’ye ağır sözlerle yüklendikten sonra İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu Meclis’te konuştu.

İYİ Parti’ye yük olmamak için istifa ettiğini savunan Ağıralioğlu, açıklamalarını eleştirenlere de hakaret etti.

Ağıralioğlu, diğer partilerden kendisine herhangi bir teklifin gelmediğini de söyledi.

İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu. (AA)

Ağıralioğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Ben irademi beyan ettim; irademi beyan ettiğim andan itibaren, beyan ettiğim iradenin rahatını bozduğu alçakların benim yaptığım açıklamanın arkasına dizilip bana, şahsıma, temsil ettiğim iradeye hakaret ediyorlarsa doğru yere taş atmışım demektir.

*Siyasi mücadelem içinde partim ve partimin aidiyet duyduğu bu pakt içindeki pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı. İstifam böyle bir duyguyu barındırıyor.

*Cumhurbaşkanlığı ortak adaylığı iradesine imza atmadım, partimin oldu bitti ile karşı karşıya bırakılıp, emeklerin üç beş günde heba edilmesine itiraz ettim. Dayatmayı kabul edilemez bulduğumu ifade ettim. Adaylığa da başvurmadım. Benim için erdemli olan buydu.

*Erdemli ve zorunlu olan kısmı şurasıdır, açıklamalarımla partimin mutabık kaldığı siyasi zemini gölgeler haline geldim.

*Görev değişikliklerinden sonra aldığım tutumlar ortadadır. Üç dört kere görev değişikliğine maruz kaldım, bazılarının haberini basından öğrendim. Ben basından görev değişikliğimi öğrendiğim iki seferde, kendimi çok değersiz hissettim.

*Genel başkandan pazartesi günü randevu istedim. Böyle bir hassasiyet taşıyordum. Nihayetinde yol beraberliğimiz oldu. Görevleri yaparken de milletimizi utandırmadığımı, partililere yük olmadığımı düşünüyorum. Hiçbir mevkide ne milletimin ne partideki arkadaşlarımın utancı olmadım. Elimden geldiği kadar her şeyin en iyisini yapmaya çalıştım.

‘Siyasi değerlendirmelerim olacak’

*Partimdeki arkadaşlarım, beni artık kendilerine yük etmesinler isterim. Ben de onlara yük olmadığım için istifa ediyorum. Seçim sathında görülüyor ki siyasi değerlendirmelerim olacaktır.

*Her değerlendirmem parti içinde parti yetkililerine yük olacaktır. Ben bu alanı partim adına boşaltıyorum. Milletim adına taşıdığım hassasiyetlerle, hangi kırmızı çizgiler ihlal ediliyorsa onları söylemeye, mücadele etmeye devam edeceğim.

Partilerden teklif

*Bana gelen bir teklif olmadı. Seçime iki ay kala parti değiştirmek söze zarar verir. Milletimizin kararının ne olduğunu neyi öncelediğini görmemiz lazım. Ya bir yol bulacağımız ya da bir yol açacağımız zemini seçimden sonra daha sağlıklı değerlendirebilirim.

Ne olmuştu?

Altılı masanın İYİ Parti’ye tuzak kurduğunu savunan Ağıralioğlu, 22 Mart’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, altılı masadaki partileri ve HDP’yi ağır suçlamalarla hedef almıştı.

AKP’li eski bakan Faruk Çelik, çevrimiçi bir toplantıda Ağıralioğlu hakkında “Yavuz bey yapacağı bütün eleştirileri yaptı, artık icraat zamanı” demişti.

Ağıralioğlu da daha sonra istifa etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendisiyle görüşmeden önce istifa kararını duyuran Ağıralioğlu’yla randevusunu iptal etmişti.