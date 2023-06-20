İddia: Rusya Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi için takvim sunacak

Rusya’nın bugün başlayan ve yarın devam edecek Astana görüşmelerinde Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi için bir takvim sunacağı iddia edildi.

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BBC Türkçe’nin Suriye El Vatan gazetesinden aktardığına göre Suriye hükümeti kaynakları, “Moskova, Ankara ile Şam’ın yakınlaşmasını istiyor. Bu yüzden Türkiye’nin Suriye’den çekilmesine dair net bir takvim ortaya koyacak” dedi.

Türkiye ve desteklediği silahlı örgütler, Suriye’nin kuzeyinde geniş bir alanı kontrol altında tutuyor.

Suriye hükümeti bütün bunları ‘Türkiye’nin işgali’ olarak görüyor ve müzakerelerin ilerleyebilmesi için ‘işgalin son bulması’nı şart koşuyor.

Türkiye’yse daha fazla göçün engellenmesi, Türkiye’deki Suriyelilerin geri gönderilebilmesi ve YPG’nin sınırdan uzak tutulması hedefleriyle bu bölgelere büyük önem atfediyor.

El Vatan’a konuşan kaynaklar, Şam’ın diyaloğa açık olduğunu, tarafların bunun için net hedefler, bir çerçeve ve bir diyalog mekanizması belirlemesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Bir ilerleme sağlanmasını istiyorsak, ‘terörle mücadele’ gibi iki tarafın da kendine göre yorumladığı muğlak ifadeler kullanmayı bırakmamız lazım.”