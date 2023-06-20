‘Çikolata kutusu’ krizi: Cumhuriyet’te üst düzey istifa

Cumhuriyet gazetesinin sitesinin yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi istifa etti. Büyüksipahi, ‘çikolata kutusu’ iddialarının ‘kesinlikle doğru’ olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Cumhuriyet gazetesi.

Cumhuriyet Vakfı yöneticisi Turan Karakaş, eski yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, mali müdür Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İddiaya göre üç isim, bir e-ticaret firmasından ‘manipülatif’ haber karşılığında çikolata kutusunda para almıştı.

Daha sonra genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, vakıf başkanı Alev Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Işık Kansu ve İrfan Hüseyin Yıldız’ı eleştiren bir yazı yazmıştı. Ama yazı sansürlenmiş, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı.

Gelişmelerin ardından Cumhuriyet Vakfı’nın üç yönetim kurulu üyesi Turan Karakaş, Barış Doster ve Birol Başaran, Coşkun, Yıldız ve Kansu’yı istifaya davet etmişti.

Daha sonra Barış Doster’in medya etiğine dair bir yazısı sansürlenmiş, Doster’in yazılarına son verilmişti.

Yeni istifa

Bu gelişmelerden sonra haber sitesinin genel yayın yönetmeni Mustafa Büyüksipahi de para alındığı iddialarını doğrulayarak istifa etti.

Büyüksipahi, para karşılığı yayımlandığı iddia edilen haberlerden gazetenin yazı işleri ekibinin ‘haberinin olmadığını’ öne sürdü. “Yani Cumhuriyet’in emekçileri gazetecilik ilkelerine, kendilerine ve okura asla ihanet etmemiştir” dedi.

Konu hakkında bazı vakıf üyelerinin yanlış bilgilendirdiğini belirten Büyüksipahi, “Söz konusu eylem tartışmaya kapalı bir şekilde doğrudur ve ortaya çıktığı andan itibaren utanca neden olmuştur” dedi.