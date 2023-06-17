Cumhuriyet’te ‘çikolata kutusu’ krizi: Coşkun’dan yanıt

Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyet gazetesindeki son gelişmelerle ilgili bir yazı kaleme aldı. İstifasını isteyen vakıf yönetim kurulu üyelerine yanıt veren Coşkun, eski genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu’yla ‘abi-kardeş’ gibi ayrıldıklarını dile getirdi.

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Geçen hafta Cumhuriyet gazetesinde vakıf yöneticisi avukat Turan Karakaş, eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında çikolata kutusunda kayıt dışı para aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu haberden sonra gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Coşkun’la diğer yönetim kurulu üyeleri Işık Kansu ve İrfan Hüseyin Yıldız’ı eleştiren bir yazı yazmış, ama yazı sansürlenmiş, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı.

Gelişmelerin ardından gazeteyi yöneten Cumhuriyet Vakfı’nın üç yönetim kurulu üyesi Turan Karakaş, Barış Doster ve Birol Başaran, Coşkun, Yıldız ve Kansu’yı istifaya davet etmişti.

Coşkun, bugünkü köşe yazısında istifa meselesi ve Mollaveisoğlu’nun yazısının sansürlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

İstifa etmeyeceğinin mesajını veren Coşkun, şunları dedi:

‘Çoğunluğu ayrılmamın doğru olmadığını belirtiyor’

*30 yıldır Cumhuriyet’in içindeyim, Cumhuriyet emekçileriyle birlikte gazetenin yaşaması için çalışıyorum. Ancak okuyucularımız, CUMOK’lar, yazarlarımızın büyük çoğunluğu bu kadar kritik bir dönemde gazetenin başından ayrılmamın doğru olmadığını belirtiyorlar.

*Bundan 25 gün önce 22 Mayıs 2023 tarihli vakıf yönetim kurulu toplantısında 5 saat tüm konular konuşuldu. Bu aşamada göreve devam etmek için güven oyuna başvurulmasını istedim. 12 üyenin 9’u bana güven oyu verince, diğer üç üye de güven oyu verdiler. Yani oybirliği ile güven oyu aldım.

‘Ne oldu da bu üç üye istifamı istiyor?’

*Ancak şimdi bu üç üye ısrarla istifamı istiyor: Son 25 günde ne oldu, kimlerle konuşuldu da bu üç üye ısrarla benim istifamı istiyor? Karmaşa yaratarak kamuoyunu harekete geçirmek, üzerimde kamuoyu baskısı uygulamak istiyorlar.

‘Ne yazık ki Cumhuriyet’in ruhunu özümseyemiyorlar’

*Tuncay Mollaveisoğlu Bodrum’da yaşıyordu. Onun İzmir bürosunun başına gelmesi, oradan genel yayın yönetmeni olması için birinci derecede gayret gösterdim. Altı aydır genel yayın yönetmenliği yapıyordu. Ne yazık ki Cumhuriyet gazetesinin içinden yetişmeyenler, onun ruhunu özümseyemiyorlar.

*Yazdığı son yazıda gazetenin saygınlığını yaralayıcı, vakıf yönetim kurulu üyelerinin onurlarını kırıcı cümleleri çıkarırsa yazının yayımlanacağını söyledim: Yoksa dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir gazetenin böylesi saldırılarla dolu bir yazıyı yayımlamasının mümkün olmadığını belirttim.

‘Kavga etmeden ayrıldık’

*Tuncay Mollaveisoğlu, istifa etme gerekçelerini raporlayan bu yazıda ısrar etti. Kavga etmeden ağabey-kardeş gibi ayrıldık. Basın yaşamında başarılarının devamını dilerim.

Mollaveisoğlu: O ruhu bilmiyorum, dümdüz gazeteciyim

Coşkun’un yazısına Twitter hesabından yanıt veren Mollaveisoğlu, şunları dedi: “Alev Coşkun ‘Cumhuriyet gazetesinden yetişmeyenler onun ruhunu özümseyemiyorlar’ diyerek beni eleştirmiş. Gazeteden yetiştirdiğiniz isimler Uğur Mumcu’nun fotoğraflarıyla dolu odada çikolata kutusunda para aldılar. Haber yaptılar. Evet ben o ruhu bilmiyorum. Dümdüz gazeteciyim.”