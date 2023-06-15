Cumhuriyet’te ‘çikolata kutusu’ krizi büyüyor

Cumhuriyet Vakfı yönetim kurulu üyeleri Turan Karakaş, Birol Başaran ve Barış Doster, ‘manipülatif haber için çikolata kutusunda para alma’ olayını ‘kapatmayı önerdikleri’ gerekçesiyle vakfın yönetim kurulu başkanı Alev Coşkun ve diğer üyeler Işık Kansu ve İrfan Hüseyin Yıldız’ı istifaya çağırdı.

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Geçen hafta Cumhuriyet gazetesinde vakıf yöneticisi avukat Turan Karakaş, eski genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın, idari-mali işler müdürü Osman Selçuk Özer ve reklam müdürü Esra Bozok hakkında, bir e-ticaret firmasından Ocak 2023’te yürürlüğe giren e-ticaret yasası aleyhine manipülatif haber yapma karşılığında çikolata kutusunda kayıt dışı para aldıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu haberden sonra gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu, Coşkun, Kansu ve Yıldız’ı eleştiren bir yazı yazmış, ama yazı sansürlenmiş, Mollaveisoğlu da görevden alınmıştı.

Üç üyeden açıklama

Gelişmelerin ardından gazeteyi yöneten Cumhuriyet Vakfı’nın üç yönetim kurulu üyesi Karakaş, Doster ve Başaran şu açıklamayı yayımladı:

*Cumhuriyet gazetesinde bir süredir önceki genel yayın yönetmeni Arif Kızılyalın mevcut reklam müdürü Esra Bozok ve mali işler müdürü Osman Selçuk Özer’in dahil olduğu, bir e ticaret firmasından (çikolata kutusu içinde 500 bin TL) kayıtdışı para alınarak haber yapılması konusu ile ilgili mücadele veriyoruz.

*Biz gazetenin vakıf yöneticileri olarak yine vakıf yönetiminde yer alan diğer arkadaşlarımıza ve vakıf başkanına etik dışı, ahlak dışı, gazetecilik ilkelerine zarar veren ve Cumhuriyet gazetesi ile asla yanyana anılmaması gereken olayla ilgili gereğinin yapılmasını istedik. Bu tartışma aylarca sürdü.

*Vakıf avukatı olan aynı zamanda hukuk işlerinden sorumlu üyesi olan Turan Karakaş gördüğü hukuksuzluk karşısında harekete geçti. Olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bu suç duyurusunun ardından vakıf, Alev Coşkun başkanlığında 22/05/ 2023 tarihinde tek gündem ile bu olayı konuşmak üzere toplandı.

*Toplantıya Alev Coşkun, Işık Kansu ,İrfan Hüseyin Yıldız, Ali Sirmen, Şükran Soner, Hamdi Yaver Aktan, Birol Başaran, Turan Karakaş, Barış Doster bizzat katıldı. Cumhuriyet Vakfı’nın 12 üyesinden 9’u hazır bulunurken 3 üye vekalet gönderdi.

‘Konuyu örtün’ talebi

*Olaylar basına yansımadan önce yapılan bu son toplantıda Alev Coşkun söz konusu paranın kendi insiyatifi ile alındığını söyleyerek TÜRMOB başkan yardımcısı olan ve aynı zamanda vakfın saymanı olan ve vakıf şirketinin yeminli denetçisi konumunda görev yapan Hüseyin Yıldız’dan konunun üzerinin örtülmesini istedi.

*Vakıf saymanı İrfan Hüseyin Yıldız, Alev Coşkun’un ‘Kapatalım’ önerisine karşılık ‘bir formül bulup kapatacağını’ taahhüt etmiştir.

*Vakıf üyesi Turan karakaş ‘Biz burada bir suç dosyasını kapatmak için oturmadık’ diyerek tepki gösterdi…

*Buna karşılık vakıf üyelerinden Barış Doster, Turan Karakaş, Birol Başaran bizzat ve Özalp Birol ise gönderdiği mektup ile olayın kapatılmasının yanlış ve vahim olacağını yargı yolu ile sorumluların gereğinin yapılması gerektiğini, vakfın sorumluları açığa almasının şart olduğunu ifade ettiler.

*Toplantıda Vakıf Genel Sekreteri Işık Kansu ise Alev Coşkun ve Hüseyin Yıldız‘la birlikte hareket edeceğini ifade ederek olayın kapatılması yönünde ısrarcı oldu…

Yazı Kansu’dan

*Son günlerde gazetede ‘İç güçler gazeteyi ele geçirmek istiyor’ konulu örtü haberleri kaleme alan kişi de Işık Kansu’dur.

*Toplantı sonrasında gazetenin genel yayın yönetmeni Tuncay Mollaveisoğlu konuyu kapatmaya zorlanmıştır. Mollaveisoğlu ise gazetenin itibarı zarar görmeden derhal gereğinin yapılmasını Alev Coşkun’dan istemiştir. Üstelik konu basına yansımadan, gazete zarar görmeden bir an önce gereği yapılsın diye (İstanbul) 16. Noter’den alev coşkuna bir ihtarname çekmiştir.

*Olay yargıya ve basına yansıdıktan sonra Mollaveisoglu’nun kaleme aldığı yazının her satırı doğrudur ve gazeteyi, meslek ilkelerini, bizlerin itibarını korumaya yöneliktir.

*Kendisinin onurlu duruşunu kutluyor, ahlaksızlığa karşı çıktığı için künyeden çıkarılmasını kınıyoruz. Olayda adı geçen şüphelilerin de hala gazetenin künyesinde yer almasını ve göreve devam etmesini suçun örtülmesinin gayreti olarak görüyoruz.

*Cumhuriyet gazetesi Atatürk’ün kurucusu olduğu 100 yıllık büyük marka ve değerdir. Bu gazete vakıf yönetiminden önce de vardı.. Üç beş kişinin çoğunluk imzasıyla gazetenin idaresinde yer alan yukardaki isimlerin karıştığı etik ve hukuk dışı olaylara müsaade edilmesi, okurların gazeteye sanki operasyon varmış gibi aldatılması kabul edilemez…

*Söz konusu korkunç olayın gereğini yapmayan Alev Coşkun’u İrfan Hüseyin Yıldız’ı ve Işık Kansu’yı istifaya davet ediyoruz..