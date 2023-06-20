Arda Güler, ‘Golden Boy’ adayı

Fenerbahçe ve Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda forma giyen 18 yaşındaki Arda Güler, Golden Boy (Altın Çocuk) ödülüne aday gösterildi.

Arda Güler. (AA)

Golden Boy, spor yazarları tarafından Avrupa’daki genç oyunculara verilen bir ödül. 2003’te İtalyan spor gazetesi Tuttosport tarafından başlatılan ödüle üst düzey futbol oynayan 21 yaş altı sporcular aday gösteriliyor.

Bu yılın Golden Boy adayları arasında Arda Güler de var. Fenerbahçe forması giyen Güler, Avrupa takımlarının da transfer listesinde. Güler, dün Galler’le oynanan UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Türkiye’nin ikinci golünü kaydetmişti. Maç, Türkiye’nin 2-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Güler, attığı şık golle milli takım kariyerinde ilk kez fileleri havalandırmıştı.