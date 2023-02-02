Akşam Postası / 2 Şubat 2023

İmamoğlu’nun rolü büyüyor: Stratejisini bu kez genel merkezde anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde pazartesi günü seçim toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim stratejisini anlattı ve Kılıçdaroğlu’yla özel görüştü.

Konsoloslukların kapatılması üzerine dokuz ülkenin büyükelçileri Dışişleri’ne çağrıldı

Konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu dokuz ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Sinan Ateş cinayetinin sanığı MHP’li Serdar Öktem, Emniyet’in avukatlığını yapmış

Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan MHP’li Serdar Öktem’in Galatasaray Spor Kulübü üyeliği mülakatında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün avukatlığını yaptığını söylediği iddia edildi.

Aksoy anketi: AKP’de yükseliş durdu

Aksoy Araştırma’nın ocak anketine göre AKP ve MHP’nin toplam oy oranı yüzde 41 ölçülürken, altılı masa partilerinin toplam oyu da yüzde 42,6 olarak hesaplandı.

‘Sıfırlanma’ teorisine Şentop da destek verdi

AKP’li Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘adaylığıyla ilgili problem olmadığını’ iddia etti.

Vadeli işlemler: TL’de sert değer kaybı bekleniyor

Döviz işlemcileri, 14 Mayıs’taki seçimlerden sonra TL’nin dolar karşısında sert şekilde değer kaybetmesini bekliyor. Bu beklenti vadeli işlemlere de yansıdı.

Çok küçük ve çok büyük ambalajlı içkiye yasak

5 santilitreden küçük ambalaj hacmine sahip içki ve bira hariç 300 santilitreden büyük ambalaj hacmine sahip içki ithal edilemeyecek, üretilemeyecek ve piyasaya arz edilemeyecek.

Erdoğan, Selvi’nin sırtını sıvazladı: Köşeden devam et

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında kendisine soru soran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi övüp talimat verdi: “Değerlendirmeye devam et.”

Sağlık Bakanlığı, Strep A vaka sayısını açıklamıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ‘az sayıda’ Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon vakası görüldüğünü açıkladı. Bakan tam sayı vermezken dün bakanlığın açıklamasında da ‘az sayıda’ denmişti.

İsviçre, ‘enflasyon nedeniyle iltica hakkı’ iddiasını reddetti

İsviçre başkonsolosluğu, Türkiye’den gelenlere ekonomik nedenlerle iltica hakkı verildiğine dair sosyal medyada dolaşan iddiaları reddetti.