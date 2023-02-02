Erdoğan, Selvi’nin sırtını sıvazladı: Köşeden devam et

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında kendisine soru soran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’yi övüp talimat verdi: “Değerlendirmeye devam et.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Abdulkadir Selvi. (TRT)

Abdulkadir Selvi, dün TRT’deki canlı yayında Erdoğan’a, “Muhalefet bu İHA’lardan (insansız hava aracı) falan neden rahatsız oluyor” diye sordu.

Selvi sorusunu bitirmeden Erdoğan araya girerek, “Şimdi sayın Selvi, sen köşeden bir defa bunları çok iyi değerlendiriyorsun, değerlendirmeye devam et. Çünkü ben bu muhalefeti hala anlamış değilim…” diye karşılık verdi.

Erdoğan, 28 Eylül 2022’de de katıldığı CNN Türk yayınında da Hürriyet yazarlarına övgü dizmişti. Bu yayında, “Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi” diyen Selvi’ye Erdoğan, “Köşenden gereğini yapacaksın” demişti.