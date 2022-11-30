Erdoğan ‘unutunca’ Selvi devreye girdi: Başörtüsü teklifinin akıbetini anlattı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 5 Ekim’de talimatını verdiği ‘başörtüsü için anayasal düzenleme’ teklifi 67 gündür Meclis’e sunulmadı ama bu teklifle muhalefet ‘birbirine girdi.’

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bu konudaki görüşmelerin ocak ya da şubatta yapılacağını öne sürdü.

Selvi’ye göre başörtüsü görüşmeleri ocak ya da şubat ayında (Diken/AA)

Erdoğan’ın 5 Ekim’deki talimatından bu yana 67 gün geçmesine rağmen Meclis’e anayasa değişikliği konusunda herhangi bir teklif verilmedi.

Buna karşılık Erdoğan, tartışma başladığından bu yana iç kamuoyuna seslendiği hemen hemen her açıklamada ‘başörtüsüne anayasal güvence’ye değindi. Bunların çoğunda da düzenlemenin Meclis’e sunulacağını ileri sürdü. Son bir aydaki konuşmalarında konuya hiç girmeyen Erdoğan, İstanbul’da ‘seçim startı’ olarak değerlendirilen ‘Birlik, İrade, Zafer’ programında da es geçmişti.

Muhalefeti karıştırdı

Bu teklifin görüşüldüğü günlerde AKP’nin HDP’yi ziyaret etmesi diğer muhalefet partilerinin tepkisini çekmiş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se hem HDP’yi hem AKP’yi hedef alarak, şunları kaydetmişti: “İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyım atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti’yle aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar.”

HDP’liler, Akşener’in bu tutumunu eleştirerek, ‘millet ittifakı’nı ‘cumhur ittifakı‘yla bir tutan açıklamalar yapmıştı. Bu tartışmalar büyümüş, ‘millet ittifakı’ ve HDP arasını iyice açmıştı. Devamında HDP yetkilileri ‘millet ittifakı’na daha mesafeli ifadeler kullanmaya başlamıştı.

AKP unutunca Selvi devreye girdi

‘Maksat hasıl olup’ söz konusu tartışma bitince ve teklif Meclis’e halen getirilmeyince Abdulkadir Selvi devreye girdi.

Selvi teklif için 2023’ün başlarında yeniden görüşmelerin olacağını belirterek, şunları yazdı:

“Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği için 6’lı masanın Anayasa önerisi beklendi. Eğer 6’lı masa Anayasa’nın 24. Madde’sine başörtüsüyle ilgili bir ibare ekleseydi iktidar diyalog arayışına girecekti. Başörtüsü ve aile konusundaki düzenlemenin maddelerini muhalefetle de müzakere etmeyi planlıyordu. Ama 6’lı masa 24. Madde’yi aynen korumayı tercih etti.

AK Parti, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğini Meclis’e sunma kararı aldı. Ama görüşmelerin ocak ya da şubat ayında yapılması planlanıyor. AK Parti ve MHP’nin milletvekili sayısı 334’e ulaşıyor. Anayasa değişikliği için 24 milletvekilinin desteği gerekiyor. HDP ilk başlarda destek verebileceği yönünde bir yaklaşım sergilemişti ama sonradan farklı açıklamalar yapıldı.”