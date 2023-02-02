İmamoğlu’nun rolü büyüyor: Stratejisini bu kez genel merkezde anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde pazartesi günü seçim toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim stratejisini anlattı ve Kılıçdaroğlu’yla özel görüştü.

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. (CHP)

Pazartesi altılı masanın ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ tanıtım toplantısının ardından Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla seçim stratejisini konuşmak için toplantı düzenledi.

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın haberine göre toplantıya Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantıda İmamoğlu, ‘seçim makinesi’ adlı kampanya modelini anlattı. Bu model 2019’daki yerel seçimlerde İstanbul’daki kampanya için de kullanılmıştı.

Ayrıca İstanbul Planlama Ajansı, Reform Enstitüsü ve bazı uzmanların çalışmalarına dair raporlar sunduğu kaydedildi.

MYK üyelerine görev

Üç grup başkanvekili, bazı MYK üyeleri, İstanbul Planlama Ajansı başkanı, CHP PM üyesi Gökhan Günaydın ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun basından sorumlu başdanışmanı Tuncay Özkan’ın da katıldığı toplantıda CHP lideri bazı MYK üyelerine görev verdi.

Seçim sürecinde kampanyanın bu görevlendirmeler çerçevesinde yürüyeceği, İmamoğlu’nun ekibinin de çalışmalara destek olacağı belirtildi.

Baş başa görüşme

Bu toplantı bittikten sonra, İmamoğlu Kılıçdaroğlu’yla genel merkezin 12’inci katında baş başa görüştü.

İmamoğlu, 6 Ocak’ta İstanbul’da Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı olması halinde ‘seçimi nasıl kazanabileceğini’ anlatan bir sunum da yapmıştı.