İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na seçimi nasıl kazanabileceğini anlatmış

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı olması halinde ‘seçimi nasıl kazanabileceğini’ anlatan bir sunum yapmış.

Fotoğraf: İBB

Seçimlere az bir süre kala muhalefetin olası adayları arasında CHP lideri Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş öne çıkıyor.

İktidar tarafından cezalar ve soruşturmalarla hedef alınan İmamoğlu, 22 Aralık’ta “Her CHP’linin, ailesinin lideri olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu adayıdır” demişti.

Seçim kampanyası makinası

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV’deki köşesinde İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu’na 6 Ocak’ta Dudullu-Bostancı metrosunun açılışının ardından seçimlerle ilgili sunum yaptığını yazdı.

Saymaz, toplantının ‘gözlerden ırak’ yapıldığını belirtirken, şunları yazdı: ”İlkin CHP’nin merkez yürütme kurulu üyeleri bir araya geldi. İBB’ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın başkanı Emrah Şahan ve İmamoğlu’nun danışmanı Gökhan Günaydın, ‘seçim kampanyası makinası’ adı verilen, İstanbul’da son yerel seçimdeki kampanya modelini CHP’lilere anlattı. İkinci toplantıya Kılıçdaroğlu katıldı. Bu kez sunumu İmamoğlu yaptı.

İmamoğlu, sunumda, ‘Sayın genel başkanım, cumhurbaşkanı adayı olmanız halinde yürütmeniz gereken kampanya böyle olmalı’ diyerek, modelini anlattı.

Bu model maliye, saha organizasyonu, Ar-Ge, siyasal iletişim, reklam, hukuk ve seçim güvenliği gibi birden çok ayaktan oluşuyor. Bu modelin işlemesi için en az 150 kişinin çalışması gerekiyor.”