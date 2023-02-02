AKP’li Çelik, konsolosluklarını kapatan ülkeleri endişe yaymakla suçladı

AK Sözcüsü Ömer Çelik, güvenlik gerekçesiyle Türkiye’deki konsolosluklarını kapatan ülkelere ‘endişe yaydıkları’ gerekçesiyle sitem etti.

Ömer Çelik. (AA)

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bunun ardından Türkiye’de bir terör saldırı düzenlenebileceğine dair ABD’den uyarılar gelmiş, ABD’nin elindeki istihbaratı diğer ülkelere de aktarmasından sonra 27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, İsveç ve İsviçre Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı.

Aynı zamanda Hollanda, Almanya, Fransa ve İsviçre ‘terör riskini’ gerekçe göstererek İstanbul’daki temsilciliklerini geçici olarak kapattı.

Bunun üzerine konsolosluklarını kapatan ülkelerin de aralarında olduğu dokuz ülkenin büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

AKP’li Çelik, konsoloslukları kapatmanın Türkiye’yi yıpratmaya yönelik adımlar olduğunu savundu. Çelik’in Twitter hesabındaki açıklamaları şöyle:

“Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez.

Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran’ı Kerim’e saldırılan yerlerdir.

Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye’yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz.”