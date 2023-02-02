İsviçre başkonsolosluğu da ‘güvenlik’ gerekçesiyle kapandı

İsviçre başkonsolosluğu da diğer Avrupalı diplomatik temsilciler gibi ‘güvenlik’ gerekçesiyle ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Fotoğraf: İsviçre Başkonsolosluğu

Başkonsolosluğun sitesindeki duyuruda şunlar yazıldı: “Güvenlik sebebiyle, İsviçre Başkonsolosluğu ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacaktır. Vize ve pasaport işlemleri için randevular iptal edilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Ne olmuştu?

İsveç’te 21 Ocak’ta aşırı sağcı Rasmus Paludan’ın Kuran yakmasına izin verilmesi Türkiye’de tepkilere yol açmıştı. Paludan, İsveç’ten sonra 27 Ocak’ta da Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da Kuran yakarken, Danimarka’nın Ankara büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılmıştı.

Bunun ardından Türkiye’de bir terör saldırı düzenlenebileceğine dair ABD’den uyarılar gelmiş, ABD’nin elindeki istihbaratı diğer ülkelere de aktarmasından sonra 27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı.

ABD’den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: “Avrupa’da son zamanlarda Kuran yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye’deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler.”

İçişleri Bakanlığı’ysa açıklama yayımlayarak ”Daha önce dost bir ülkeden de gelen ve söz konusu ülkenin güvenlik uyarısı notunda da adı geçen şahıslar, gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

31 Ocak ve 1 Şubat’taysa İstanbul’daki Britanya, Hollanda ve Almanya başkonsoloslukları ‘güvenlik’ gerekçesiyle geçici olarak kapanmıştı. Kanada ve Fransa konsoloslukları ‘saldırı ihtimali’ne karşı vatandaşlarını uyarmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 kişinin gözaltına alınıp beş kişinin tutuklandığını söylemişti.