Saadet Partisi ‘kulis bilgileri’ni yalanladı

Saadet Partisi, genel başkanları Temel Karamollaoğlu’nun ‘millet ittifakı’ liderlerine ziyaretine ilişkin ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: CHP

Karamollaoğlu, ittifaktaki muhalefet liderlerini ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Karamollaoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Adaylığınızı destekliyorum” dediğini öne sürüldü.

Gazeteci İsmail Saymaz, ziyarete ilişkin şunları dedi: “Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, ‘Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum’ dedi. Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi.”

Yeniçağ gazetesinden Orhan Uğuroğlu da benzer bir iddiada bulunarak, adayın Kılıçdaroğlu olduğunu ve ittifaktaki diğer liderlerin de cumhurbaşkanı yardımcısı olacağını söyledi.

‘Varsayıma dayalı’

İddiaların ardından Saadet Partisi’nden açıklama geldi. Partinin basın müşaviri Hacı Murat Uzgur adına paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden genel başkanımız, görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir. Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir. Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır.”