Erdoğan, Nobel iddiasını ortaya koydu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2023 Nobel Barış Ödülü’ne aday olmak istediğini dile getirdi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya-Ukrayna savaşındaki arabuluculuk rolü nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2022 Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesi için 11 ülkeden başvuru geldiğini söylemişti.

Dün konuşan Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Péter Szijjártó, Erdoğan’ın Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterilmesini desteklediklerini söylemişti.

İsveç’le Norveç’i karıştırdı

Dün akşam TRT ortak yayınına katılan Erdoğan, Akşam Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’nun Nobel Barış Ödülü adaylığına dair sorusunu şöyle yanıtladı: “Şu an itibariyle 10-15 ülkenin parlamentosu Nobel Barış Ödülü adaylığıyla ilgili bir adım atmış. Karşımızda İsveç var. Nobel Barış Ödülü’nün merkezi İsveç’te. Onlar bu konuda nasıl bir tavır takınırlar bunu bilemem. Burada bize düşen, tabii biliyorsunuz Nobel Barış Ödülü bir ay, bir buçuk ay içerisinde başkan olanlara da bu ödül verildi. Bizim yaptığımız iş bu değil, 20 yıllık bir başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı süreci var. Dünyada şu an Sayın Putin ile benden başka bu kadar eski yönetimde bulunan başka lider yok.

Rusya-Ukrayna savaşında attığımız adımlar ve elde edilen başarı dünya barışına katkı sağlamakta. Bölgemizde ve ötesinde her zaman barış, huzur ve istikrar için durmadan gayret göstermeye devam edeceğiz.”

İsveçli bilim insanı Alfred Nobel’e ithaf edilen Nobel Ödülleri, ‘barış’ kategorisi hariç İsveç’te düzenleniyor. Nobel Barış Ödülü’yse Norveçli komite tarafından düzenlenip Norveç’te veriliyor.

UNESCO Barış Ödülü, Erdoğan’a nasip olmamıştı

Almanya’nın eski şansölyesi Angela Merkel, UNESCO Barış Ödülü’nün 2022’deki sahibi olmuştu. Merkel’in 1,2 milyon sığınmacıyı Almanya’ya alması ödülün gerekçesiydi.

Uzun süredir özellikle iktidar medyası tarafından sığınmacılara ev sahipliği yaptığı için Erdoğan’a Nobel Barış Ödülü verilmesi isteniyordu.