Sağlık Bakanlığı, Strep A vaka sayısını açıklamıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de ‘az sayıda’ Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyon vakası görüldüğünü açıkladı. Bakan tam sayı vermezken dün bakanlığın açıklamasında da ‘az sayıda’ denmişti.

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Strep A, üst solunum yolu enfeksiyonları (anjin), kızıl ve lohusalık ateşine de neden olabilen bakteriyel bir enfeksiyon. Tarihi kayıtlarda 17 ve 18’inci yüzyıllarda salgınlara yol açtığı, özellikle çocuklarda ölüme varan ağır bir hastalık tablosuna neden olduğu ayrıntılarıyla yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı dün, Strep A bakterisinin neden olduğu enfeksiyona ilişkin bilgilendirme yayınlamıştı. Bilgilendirmede, Strep A konusunda bazı ülkelerde hayatı tehdit edici vaka sayılarında artışına dikkat çekilerek “Ülkemizden de az sayıda vaka bildirimi yapılmıştır” denmişti.

Bakan Koca da bugün, Twitter’dan bakteriyle ilgili paylaştığı bilgilendirmede vaka sayılarını açıklamadı.

Koca, şunları söyledi:

* Eylülden beri bazı Avrupa ülkelerinde a grubu beta-hemolotik streptokok vakaları bildirilmektedir. Ülkemizde de az sayıda vaka bildirilmiştir. A grubu beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının çoğu boğaz iltihabı veya ciltte enfeksiyon şeklinde ve kısmen hafif enfeksiyonlardır.

* Hasta kişilerin öksürme ve hapşırmasıyla yayılan damlacıklara doğrudan maruz kalmakla veya mikrobun yayıldığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerini yıkamadan ağız, burun veya göz temasında da kişi hastalığı alabilir. En iyi önleme yolu, ellerin sıkça su ve sabunla yıkanmasıdır.

* İlaç tedavisine başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılık artık söz konusu değildir.

* Çocuğunuzun ani başlayan ateşi ve boğaz ağrısı var ve ateş düşürücüye rağmen düşmüyor, kötüye gidiyorsa; normalden çok daha az besleniyor veya sıvı almıyorsa, nefes almakta zorlanıyor, vücudunda hızla yayılan döküntüler varsa hemen 112 Acili arayın veya Acil Servise başvurun.