İsviçre, ‘enflasyon nedeniyle iltica hakkı’ iddiasını reddetti

İsviçre başkonsolosluğu, Türkiye’den gelenlere ekonomik nedenlerle iltica hakkı verildiğine dair sosyal medyada dolaşan iddiaları reddetti.
Sosyal medyada anonim Twitter hesapları, Türkiye’den İsviçre’ye gidenlere ‘enflasyon nedeniyle iltica hakkı verildiğini’ iddia etti.
İsviçre başkonsolosluğu, Instagram üzerinden yayımladığı açıklamada söz konusu söylentileri yalanladı: “Türkiye’deki bazı medya organları Türkiye’den gelen kişilere ekonomik nedenlerle İsviçre’den iltica hakkı verildiğini iddia etmektedir. Bu yanlıştır. İsviçre ırk, din, milliyet vb. nedenlerle zulüm riskinde olan kişilere iltica vermektedir.”