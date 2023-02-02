Görüntüler yok sayıldı: Hayvanların katledildiği barınakta her imkan varmış

BİLAL ÇELİK

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, hayvanların öldürüldüğü ve bazılarının ölüme terkedildiği barınağı övdü. Mahkemeye verilen cevap dilekçesinde buranın ‘hayvanlar için uygun olduğu ve her türlü imkanın sağlandığı‘ savunuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak yerde sürüklediği görüntüler infial yaratmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında sağlık teknisyeni Murat Bacak ve Sefa Çakmak, ‘bir ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürme’ suçundan tutuklanmıştı. Bacak’la Çakmak’ın altı yıla kadar hapsi isteniyor.

Belediye katliam barınağını övdü

Cemil Seçilmiş Korkmaz isimli yurttaş, Konya’daki hayvan katliamının ardından 3’üncü Konya İdare Mahkemesi’nde belediye hakkında dava açtı. Davada belediyenin verdiği yanıt dikkat çekti.

Konya Büyükşehir Belediyesi, dilekçesinde söz konusu hayvan barınağının ayda iki kez Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminden geçtiğini öne sürerek, şu ana kadar herhangi bir sorun veya aksaklık tespit edilmediğini iddia etti.

Barınakta hayvanlara ‘her türlü imkanın sağlandığı’ öne sürülen cevap dilekçesinde hayvan mamalarının düzenli olarak verildiği ve bu mamaların enerji ve protein açısından özel olarak hazırlandığı iddia edildi.

Dilekçede ayrıca, hayvanların ‘öldürülerek birbirine yedirildiğine’ dair görüntüler de yalanlandı.